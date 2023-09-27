Qu’est-ce que Cloud Management ?

Cloud Management englobe la supervision et l'administration des produits, services et infrastructures de cloud computing dans des environnements publics, privés, cloud hybride et multicloud.
Avec l'augmentation du nombre d'entreprises travaillant dans des environnements cloud et s'appuyant sur un nombre croissant d'applications, une série d'outils, de stratégies et de technologies est indispensable pour gérer l'accroissement des données, des systèmes et des charges de travail, et pour maintenir le contrôle des ressources de cloud computing.
Les stratégies de Cloud Management permettent une supervision efficace et adaptable des environnements, offrant des informations précieuses sur les performances, les coûts, la conformité et la sécurité des services cloud.
Les applications sont souvent hébergées dans divers environnements cloud, du type :
Cloud public : Un environnement cloud où un prestataire de services tiers prend en charge l'infrastructure et les services cloud.
Cloud privé : Une infrastructure cloud généralement hébergée sur site, avec un prestataire de services cloud dédié ou sur un serveur tiers exploité exclusivement pour une entreprise.
Cloud hybride : Une infrastructure cloud combinant des environnements cloud publics et privés.
Multicloud : Ces environnements utilisent des services cloud de plusieurs fournisseurs de cloud.
Le recours à différents services cloud génère des sources de données disparates qui, si elles ne sont pas gérées, peuvent conduire les organisations à payer pour des ressources cloud superflues et les exposer à des risques de sécurité comme des violations de données.
La gestion du cloud contribue à réduire ces risques en offrant une visibilité sur l'utilisation du cloud, l'allocation des ressources, la sécurité du cloud et toutes les données pertinentes basées sur le cloud via des portails en libre-service. Une pratique solide de Cloud Management avec des plateformes centralisées pour la surveillance de l'infrastructure cloud aide les départements IT à développer des environnements cloud sécurisés et rentables, tout en garantissant le fonctionnement efficace des applications.
Avec l'utilisation croissante des environnements cloud hybrides et multi-cloud, la gestion des ressources cloud devient une tâche de plus en plus complexe, car les applications et autres ressources sont réparties sur plusieurs plateformes et centres de données.
En outre, les départements IT sont fréquemment confrontés à la gestion de workloads importants répartis sur des centaines ou des milliers d'applications cloud ; G2 signale que 40 % des départements IT ont besoin d'aide pour surveiller leurs environnements cloud.1
Une gestion efficace exige une stratégie cloud unifiée et une plateforme de gestion du cloud offrant des outils adaptés aux besoins spécifiques de l'organisation. Cloud Management offre plusieurs avantages à une organisation.
Une plateforme centralisée Cloud Management permet aux équipes d'exploitation IT et DevOps de centraliser, comparer et analyser les données de performance des applications et des réseaux, comme la disponibilité, la latence, le débit et les taux d'erreurs, provenant de diverses sources tout-en-un.
Cette surveillance exhaustive de l'infrastructure cloud est fondamentale pour plusieurs raisons : elle promeut l'observabilité et permet aux équipes de gestion de jauger précisément la santé et les performances des applications et des réseaux, elle favorise une utilisation optimale des ressources, et elle fournit le contexte nécessaire pour une analyse plus approfondie et plus rapide des causes racines.
Les outils Cloud Management permettent de gérer efficacement les services IT dans les centres de données, les Virtual Machines (VM) et les conteneurs comme Kubernetes. La visibilité sur chaque composant de l'infrastructure cloud facilite la gestion de plusieurs défis opérationnels, notamment la limitation de la dispersion du cloud.
La prolifération du cloud survient lorsque les administrateurs IT n'ont pas une connaissance exhaustive de leur écosystème cloud, ce qui laisse les instances et fournisseurs cloud se multiplier sans surveillance. Les environnements cloud non gérés peuvent entraîner des dépenses inutiles pour les organisations en raison de services cloud qui ne sont pas utilisés activement.
Les solutions de gestion du cloud proposent souvent des outils de surveillance qui permettent aux départements IT de repérer les heures de pointe de trafic pour les applications stratégiques. Ces informations aident au processus de répartition de la charge ou de distribution du trafic réseau sur les serveurs. L'équilibrage de charge est crucial pour garantir une distribution efficace des charges de travail entre les serveurs, indispensable pour l'optimisation des coûts liés au cloud, et pour que les applications soient fiables et disponibles pour les utilisateurs.
Les outils de gestion du cloud permettent de documenter les données et de planifier et d'exécuter efficacement la migration vers le cloud, en s'assurant que seules les données et les services essentiels soient migrés vers le cloud. Ce processus permet d’éclairer la gestion des coûts du cloud en identifiant et en éliminant les ressources cloud inutiles.
La gestion du cloud a également des implications en matière de sécurité. Sans une gestion efficace, les environnements cloud peuvent être plus vulnérables aux menaces de sécurité et aux problèmes de conformité. Par exemple, une surveillance exhaustive de l'environnement et des protocoles de gestion robustes peuvent contribuer à garantir que toutes les applications sont à jour et que des identifiants d'accès appropriés ont été établis, ce qui renforce la sécurité du cloud.
La gestion du cloud permet aussi de standardiser et d'automatiser les processus et les workflows, une capacité essentielle pour le maintien de la conformité réglementaire. Les processus peuvent être définis et établis en conformité avec les exigences réglementaires, puis automatisés pour garantir une conformité systématique. Cette pratique peut être précieuse en cas d'audit par des organismes de réglementation.
En somme, les outils Cloud Management optimisent la gestion des données, des serveurs et des cycles de vie des applications, offrant aux équipes IT, opérations et autres une visibilité sur l'utilisation et les performances de chaque élément de l'infrastructure cloud.
Pour superviser les différents types de déploiements et de workloads cloud, des logiciels de gestion du cloud sont mis en œuvre sur des serveurs et des bases de données autonomes, qui utilisent des API pour surveiller l'activité dans les environnements cloud.
Face à l'utilisation de plusieurs environnements cloud et d'un nombre plus important d'applications cloud, une stratégie de gestion du cloud approfondie est requise pour exploiter pleinement les fonctionnalités de gestion du cloud.
L'automatisation constitue un élément clé de la gestion moderne du cloud. En automatisant les workflows de bout en bout, les organisations peuvent réduire les tâches manuelles qui incombent aux équipes IT.
L'automatisation peut être utilisée pour réaffecter les ressources lors des périodes de pointe, permettre l'intégration et l'orchestration continues, renforcer la sécurité, accélérer le déploiement des applications et réduire généralement la charge opérationnelle des départements IT.
Les solutions Cloud Management peuvent aussi automatiser le déplacement des flux de travail du cloud privé vers les services cloud publics grâce au cloud bursting. Le cloud bursting permet aux organisations de détecter les pics de demande d'applications et de capacité de calcul dans un cloud privé. Lorsque la demande atteint un seuil défini, le trafic des workloads est redirigé vers un cloud public à la demande. Le déplacement des workloads vers un cloud public permet de libérer des ressources pour les applications critiques au sein du cloud privé.
Cloud Management permet d'améliorer l'efficacité du provisionnement en aidant les équipes à optimiser l'allocation des ressources grâce à l'analyse en temps réel des données sur les services, les performances, l'utilisation et la sécurité.
Une plateforme centralisée de visualisation des données de performance complexes facilite une compréhension plus approfondie des interactions entre les différentes fonctions et une prise de décision plus éclairée.
La visibilité de l'infrastructure cloud que Cloud Management fournit aux organisations leur permet de suivre et d'analyser les indicateurs de performance, d'utilisation et de sécurité, de définir et de surveiller les KPI, et de faire évoluer les ressources cloud au besoin. Des outils comme IBM Turbonomic peuvent être utilisés pour automatiser le processus de répartition des ressources et optimiser les dépenses cloud.
En définissant votre stratégie Cloud Management et en comparant les capacités et les modèles de tarification des outils de gestion du cloud, il est important de privilégier l'évolutivité.
Des environnements de cloud computing évolutifs et adaptables capables de répondre aux besoins croissants de l'infrastructure cloud et IT garantissent que vos pratiques de gestion du cloud peuvent évoluer de façon fluide avec votre entreprise.
Grâce à la surveillance et à la connexion, les organisations peuvent améliorer l’observabilité et acquérir une compréhension plus précise de leurs environnements cloud.
L’agrégation et l’analyse des fichiers journaux permettent aux organisations d’identifier plus précisément les domaines peu performants et l’utilisation inefficace des ressources, en utilisant l’automatisation pour améliorer la gestion des incidents et utiliser les informations générées pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
Optimisez la journalisation et la gestion des accès, examinez les autorisations des utilisateurs, réalisez des audits, chiffrez les sauvegardes, surveillez le trafic entrant et sortant et automatisez les mises à jour de sécurité pour renforcer la sécurité du cloud.
Les outils de Cloud management permettent de limiter les violations de données, les informations d’identification compromises, les erreurs d’authentification, les tentatives de piratage de compte et de corriger d’autres failles de sécurité. Ils peuvent également être utilisés pour gérer le stockage des données et déterminer si les données sont mieux stockées sur un cloud privé ou public.
Des réglementations comme le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Europe déterminent la façon dont les informations personnelles peuvent être stockées et traitées. Les solutions Cloud Management permettent aux organisations d'établir des contrôles qui surveillent ces données et leur gestion pour garantir la conformité.
La plateforme d’observabilité en temps réel entièrement automatisée d’Instana place les données de performance en contexte pour une identification rapide, qui permet de prévenir et de résoudre les problèmes.
Conçue pour optimiser les coûts liés au cloud hybride, la plateforme Turbonomic vous permet d’automatiser en continu et en temps réel les actions critiques qui garantissent que vos applications utilisent efficacement vos ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau, et ce à chaque couche de la pile.
Découvrez comment IBM cloud vous permet de construire une infrastructure évolutive à moindre coût, de déployer rapidement de nouvelles applications et d’adapter les charges de travail à la demande, le tout au sein d’une plateforme sécurisée.
IBM Turbonomic vous permet d’exécuter des applications de façon fluide, continue et rentable afin d’optimiser les performances des applications, tout en réduisant les coûts.