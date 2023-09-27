Qu’est-ce que Cloud Management ?

Avec l'augmentation du nombre d'entreprises travaillant dans des environnements cloud et s'appuyant sur un nombre croissant d'applications, une série d'outils, de stratégies et de technologies est indispensable pour gérer l'accroissement des données, des systèmes et des charges de travail, et pour maintenir le contrôle des ressources de cloud computing.



Les stratégies de Cloud Management permettent une supervision efficace et adaptable des environnements, offrant des informations précieuses sur les performances, les coûts, la conformité et la sécurité des services cloud.

Les applications sont souvent hébergées dans divers environnements cloud, du type :



Cloud public : Un environnement cloud où un prestataire de services tiers prend en charge l'infrastructure et les services cloud.



Cloud privé : Une infrastructure cloud généralement hébergée sur site, avec un prestataire de services cloud dédié ou sur un serveur tiers exploité exclusivement pour une entreprise.





Cloud hybride : Une infrastructure cloud combinant des environnements cloud publics et privés.







Multicloud : Ces environnements utilisent des services cloud de plusieurs fournisseurs de cloud.

Le recours à différents services cloud génère des sources de données disparates qui, si elles ne sont pas gérées, peuvent conduire les organisations à payer pour des ressources cloud superflues et les exposer à des risques de sécurité comme des violations de données.



La gestion du cloud contribue à réduire ces risques en offrant une visibilité sur l'utilisation du cloud, l'allocation des ressources, la sécurité du cloud et toutes les données pertinentes basées sur le cloud via des portails en libre-service. Une pratique solide de Cloud Management avec des plateformes centralisées pour la surveillance de l'infrastructure cloud aide les départements IT à développer des environnements cloud sécurisés et rentables, tout en garantissant le fonctionnement efficace des applications.