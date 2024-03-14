Pour les entreprises établies, le débat est clos : une approche de cloud hybride est le bon choix stratégique.
Cependant, bien que l’adoption du cloud hybride puisse être intrinsèque, les clients cherchent continuellement à tirer de la valeur commerciale et un meilleur retour sur investissement (RSI) de leurs investissements. Selon une étude menée par HFS Research en partenariat avec IBM Consulting®, seules 25 % des entreprises interrogées ont rapporté un retour sur investissement solide sur les résultats commerciaux de leurs efforts de transformation cloud.
L'absence de progrès en matière de RSI peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la lenteur de l'adoption, les cas d’utilisation non réalisés et la prolifération non résolue de cloud. Cette situation est exacerbée par les défis croissants liés à la mise à l’échelle des plateformes, aux compétences, à la cybersécurité et à l’explosion des volumes de données.
Les entreprises qui souhaitent tirer parti de leurs investissements dans le cloud pour obtenir des résultats commerciaux et exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) doivent adopter une approche intentionnelle.
Chez IBM, nous fournissons des conseils clairs pour surmonter ces défis et obtenir de meilleurs résultats commerciaux. L'adoption d'une stratégie hybride par conception permet aux Entreprises d'aligner les choix architecturaux sur les priorités de l'Entreprise en matière de Technologie, de plateformes, de processus et de personnel, ce qui se traduit par une amélioration significative des résultats et un meilleur RSI.
Le dernier article d’IBM, intitulé « Maximiser la valeur du cloud hybride à l’ère de l’IA générative », offre une clarté aux entreprises qui cherchent à optimiser leur architecture de cloud hybride et à amplifier l’impact de l’IA générative (IA générative).
De nombreuses entreprises ont adopté le cloud dans des zones isolées, en quête d'avantages immédiats, mais en appliquant la technologie de manière incohérente à l'ensemble de leurs opérations. Cette complexité et cette incohérence augmentent les coûts et empêchent les entreprises de répondre aux demandes, objectifs et résultats. Nous considérons qu’il s’agit d’une approche par défaut, qui caractérise aujourd’hui la plupart des entreprises.
Les entreprises doivent recalibrer les programmes de transformation pour les aligner plus étroitement sur les impératifs et les résultats de l'entreprise. Ils doivent également reconnaître comment l’IA générative peut amplifier la valeur du cloud hybride et accélérer la transformation numérique.
Une approche hybride par conception structure intentionnellement votre parc informatique hybride et multicloud pour atteindre les priorités commerciales clés et maximiser le retour sur investissement (RSI). Les entreprises peuvent passer de la technologie imposant des limites métier à des architectures conçues sur le point prêtes à répondre à l’évolution des environnements technologiques, aux nouvelles demandes commerciales et clients, ainsi qu’aux nouveaux processus et exigences en compétences. Inspirées par les principaux objectifs commerciaux d'une Entreprise, des décisions architecturales intentionnelles et cohérentes permettent aux Entreprises d'utiliser pleinement le cloud hybride et l'IA générative pour améliorer leurs résultats commerciaux.
IBM a élaboré un cadre des exigences pour aider les clients à se concentrer stratégiquement sur les décisions qui leur permettent d’obtenir le meilleur résultat possible, favorisant ainsi une approche hybride par conception. Ce cadre des exigences facilite la traduction des priorités de l'entreprise en décisions architecturales clés.
Nous mettons en œuvre ce cadre des exigences en alignant les objectifs de l'entreprise sur un ensemble de points de décision dans trois domaines : le produit native par conception, la Technologie par conception et l'Intégration par conception. Ces domaines englobent également divers points de design. Chaque situation d'entreprise nécessite différents niveaux de capacités pour répondre et atteindre ses objectifs métier. Ce cadre de valeurs permet de mieux cerner ces points de décision.
L'IA générative joue un rôle crucial dans la formation de l'entreprise numérique, aidant à maximiser les retours sur investissement des entreprises dans le domaine des technologies de l'information. Cependant, l'adoption et le déploiement à grande échelle de l'IA générative présentent des défis. Les entreprises doivent gérer d'importants volumes de données, une puissance de calcul considérable, une architecture de sécurité avancée dans des environnements distribués et assurer une évolutivité rapide.
Une conception intentionnelle et cohérente de l'architecture hybride aide les entreprises à surmonter ces défis, en facilitant l'adoption et l'évolutivité des capacités d'IA générative pour répondre aux besoins de l'entreprise.
Les pilotes actuels et les déploiements prouvent qu'une approche hybride par conception est nécessaire pour dimensionner l'adoption de l'IA générative afin de répondre aux besoins des entreprises. IA générative accélère l'exécution et la valeur du cloud hybride en offrant une meilleure automatisation grâce à l'observabilité, une meilleure optimisation des coûts grâce à des insights automatisés et une sécurité accrue grâce à la conformité sur l'ensemble de la plateforme hybride.
L'application de décisions d'architecture intentionnelles basées sur les besoins de l'entreprise amplifie la valeur du cloud hybride et de l'IA, stimulant ainsi les résultats de l'entreprise.
