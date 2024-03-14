Pour les entreprises établies, le débat est clos : une approche de cloud hybride est le bon choix stratégique.

Cependant, bien que l’adoption du cloud hybride puisse être intrinsèque, les clients cherchent continuellement à tirer de la valeur commerciale et un meilleur retour sur investissement (RSI) de leurs investissements. Selon une étude menée par HFS Research en partenariat avec IBM Consulting®, seules 25 % des entreprises interrogées ont rapporté un retour sur investissement solide sur les résultats commerciaux de leurs efforts de transformation cloud.

L'absence de progrès en matière de RSI peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la lenteur de l'adoption, les cas d’utilisation non réalisés et la prolifération non résolue de cloud. Cette situation est exacerbée par les défis croissants liés à la mise à l’échelle des plateformes, aux compétences, à la cybersécurité et à l’explosion des volumes de données.



Les entreprises qui souhaitent tirer parti de leurs investissements dans le cloud pour obtenir des résultats commerciaux et exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) doivent adopter une approche intentionnelle.

Chez IBM, nous fournissons des conseils clairs pour surmonter ces défis et obtenir de meilleurs résultats commerciaux. L'adoption d'une stratégie hybride par conception permet aux Entreprises d'aligner les choix architecturaux sur les priorités de l'Entreprise en matière de Technologie, de plateformes, de processus et de personnel, ce qui se traduit par une amélioration significative des résultats et un meilleur RSI.

Le dernier article d’IBM, intitulé « Maximiser la valeur du cloud hybride à l’ère de l’IA générative », offre une clarté aux entreprises qui cherchent à optimiser leur architecture de cloud hybride et à amplifier l’impact de l’IA générative (IA générative).