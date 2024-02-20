Qu’est-ce que la productivité des employés ?

L’amélioration de la productivité des employés est un élément essentiel du succès d’une organisation. L’amélioration de la productivité permet aux employés d’atteindre leurs objectifs plus rapidement et de manière plus efficace, ce qui se traduit par une réduction des coûts et une amélioration de la rentabilité. Elle contribue également à la satisfaction des employés.

L’élimination ou l’automatisation des tâches routinières ou fastidieuses qui n’exigent pas une grande contribution cognitive de la part de l’homme est un élément majeur de la productivité. Ces dernières années, les organisations ont mis en place toutes sortes de workflows alimentés par l’IA pour automatiser les tâches répétitives, ce qui permet à l’entreprise d’économiser du temps et de l’argent, et libère souvent le temps des employés qui peuvent se concentrer sur des travaux plus intéressants, de « niveau supérieur », qui nécessitent des capacités cognitives uniques que les humains sont plus aptes à fournir.