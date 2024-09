Les enseignes prospères offrent une expérience client fluide qui laisse une excellente impression aux acheteurs. Bien que cela n’ait jamais été chose aisée, les défis actuels tels que l’inflation, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’évolution des besoins des clients ont rendu la tâche plus difficile que jamais.

Les enseignes qui utilisent les technologies IBM pour le secteur de la distribution peuvent en sortir gagnantes. En tant que partenaire technologique de premier plan, nous savons comment aider les commerçants à intégrer et à optimiser la technologie, à favoriser la croissance et à devenir plus durables. En adoptant la modernisation, nous contribuons à stimuler l’innovation et nous veillons à ce que votre entreprise soit prête à affronter l’avenir.