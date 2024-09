IBM Db2 Query Management Facility (QMF) fournit des solutions de business intelligence en libre-service dotées de tableaux de bord interactifs et de visualisations intuitives.



QMF est un outil d’analyse métier et de visualisation simple à utiliser et sécurisé, optimisé pour les sources de données d’IBM Z. Il offre un accès direct aux sources de données relationnelles telles que IBM Db2 for z/OS, et un accès virtualisé aux sources traditionnelles non relationnelles telles qu’IMS (Information Management System), ADABAS(Adaptable Database System), VSAM (Virtual Storage Access Method), IDMS (Integrated Database Management Systems), SMF (System Management Facilities), et d’autres sources de données disparates, y compris les bases de données non relationnelles, les données de fichiers à plats et les données de services Web.

Il permet de garantir un accès sécurisé et basé sur les rôles à diverses ressources en utilisant la base de données IBM Resource Access Control Facility (RACF) comme base et prend en charge l’utilisation à l’échelle de l’entreprise via le Web, le poste de travail et les interfaces ISPF (Interactive System Productivity Facility).