Entreposage de données dans le cloud conçu pour alimenter vos analyses opérationnelles, votre aide à la décision et vos informations pilotées par l’IA

IBM Db2 Warehouse répond à vos objectifs de prix et de performances pour des workloads permanentes, vous offrant ainsi un accès simple et gouverné à l’ensemble de vos données et éliminant les silos de données à travers le cloud hybride.

Les ingénieurs de données, les développeurs et les data scientists peuvent stocker, partager et analyser des données gouvernées sur différentes sources et divers environnements de cloud hybride et formats ouverts. Il s’intègre nativement à d’autres bases de données relationnelles telles que Db2, les data lakes, et le lakehouse IBM watsonx.data pour simplifier votre écosystème, à des fins d’analytique et d’IA. Conçu pour le cloud, il fonctionne de façon native sur le stockage d’objet cloud, soit 3 % du coût du stockage par blocs, et s’exécute 4 fois plus vite grâce à des techniques de mise en cache avancées.