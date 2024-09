IBM Db2 Big SQL est un moteur SQL-on-Hadoop hybride conforme à la norme ANSI et destiné aux entreprises qui offre un traitement massivement parallèle (MPP) et une interrogation avancée des données. Db2 Big SQL crée une connexion ou adresse une requête de base de données unique pour des sources disparates telles que Hadoop HDFS et WebHDFS, les SGBD, les bases de données NoSQL et les conteneurs d’objets. Bénéficiez d’une faible latence, de hautes performances, de la sécurité des données, de la compatibilité SQL et de capacités de fédération pour effectuer des requêtes ad hoc et complexes.



Db2 Big SQL est maintenant disponible en deux versions. Il peut être intégré à Cloudera Data Platform ou s’utiliser en tant que service cloud natif sur la plateforme IBM Cloud Pak for Data.



Apprenez-en plus sur le temps de chargement 1,5 fois plus rapide et sur les autres améliorations rendues possibles par Db2 11.5.8 cloud-first