Une plateforme complète, hybride et sur site pour des analyses intégrées, de l’edge computing à l’IA.

Le cloud privé Cloudera Data Platform (CDP) vous aide à accélérer la création de valeur grâce à des services de données conteneurisés et à accélérer le délai d’obtention d’informations pour l’analyse des données. Vous pouvez exécuter des cas d’utilisation d’edge computing, de streaming, d’ingénierie des données, d’ETL, d’entreposage de données, de visualisation des données et de machine learning avec cette plateforme via le support, la licence et le déploiement du CDP IBM.