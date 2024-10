Que sont les tâches par lots ?

Les tâches par lots modernes remontent aux premières tâches par lots, au début de l'informatique, lorsque les cartes perforées étaient le principal instrument d'automatisation. A ce moment-là, le terme « tâche par lots » est arrivé et fait référence à la façon dont les cartes perforées contenaient diverses formes de données et étaient utilisées pour fournir des instructions à l’ordinateur central sur la façon dont le programme devait être exécuté, quand le programme devait s’arrêter, et ainsi de suite.

Les cartes perforées pour plusieurs tâches étaient toutes empilées dans le distributeur d’un lecteur de carte, certaines cartes perforées séparant ces différentes tâches et informant le lecteur de carte de la façon dont chaque programme individuel devait être exécuté.

Cette technologie remonte à 1890, lorsqu’un employé du US Census Bureau, Herman Hollerith, a trouvé un moyen d’utiliser une carte papier avec des trous pour désigner certaines informations. Il a ensuite créé un dispositif électromécanique qui pourrait essentiellement lire la carte et ses informations et envoyer un signal électrique à un dispositif informatique pour une utilisation informatique supplémentaire.

Hollerith fonda plus tard la Computing Tabulating Recording Company, qui deviendra mondialement connue sous le nom qu'elle utilise toujours : International Business Machines, ou IBM.