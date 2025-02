Un serveur Web fournit du contenu Web statique (par exemple, des pages HTML, des fichiers, des images, des vidéos), principalement en réponse à des requêtes HTTP provenant d’un navigateur Web.

Un serveur d’applications peut généralement fournir du contenu Web également, mais sa tâche principale est de permettre l’interaction entre les clients utilisateurs et le code d’application côté serveur (le code représentant ce que l’on appelle souvent la logique métier) de manière à générer et fournir du contenu dynamique, tel que les résultats de transactions, l’aide à la décision ou les analyses en temps réel.

Le client d’un serveur d’applications peut être l’interface utilisateur de l’application elle-même, un navigateur Web ou une application mobile. L’interaction client-serveur peut se faire via un certain nombre de protocoles de communication. Cependant, dans la pratique, la limite entre les serveurs Web et les serveurs d’applications s’est estompée, d’autant plus que le navigateur Web est devenu le client d’application de prédilection et que les attentes des utilisateurs en matière d’applications Web et de performances ont augmenté.

La plupart des serveurs Web prennent en charge des plug-ins pour les langages de script (par exemple, ASP, JSP, PHP, Perl) qui permettent au serveur Web de générer du contenu dynamique basé sur la logique côté serveur. Un nombre croissant de serveurs d’applications non seulement intègrent des capacités de serveur Web, mais utilisent HTTP en tant que protocole principal et prennent en charge d’autres protocoles (par exemple CGI et ses variantes) pour l’interfaçage avec les serveurs Web.

Ils permettent également aux applications Web d’utiliser des services tels que le proxy inverse, le clustering, la redondance et l’équilibrage de charge, des services qui améliorent les performances et la fiabilité et permettent aux développeurs de se concentrer moins sur l’infrastructure et davantage sur le codage. Pour rendre les choses encore plus confuses, de nombreux serveurs Web et certains serveurs d’applications sont désignés ou se désignent eux-mêmes en tant que serveurs d’applications Web.

Au final, les serveurs Web et les serveurs d’applications les plus populaires sont aujourd’hui des hybrides des deux. La plupart des applications de plus en plus riches que vous utilisez actuellement combinent du contenu Web statique et du contenu d’application dynamique, fournis par un mélange de technologies de serveur Web et de serveur d’applications.