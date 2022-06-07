Balises
Docker Swarm ou Kubernetes : comparaison

Docker Swarm et Kubernetes : lequel de ces outils d'orchestration de conteneurs vous convient le mieux ?

L’orchestration de workload est essentielle dans notre monde moderne, où l’automatisation de la gestion des microservices d’application est plus importante que jamais. Mais la question de savoir si Docker Swarm ou Kubernetes est un meilleur choix pour cette orchestration fait l’objet d’un vif débat. Prenons un moment pour découvrir les similitudes et les différences entre Docker Swarm et Kubernetes et voyons comment choisir la solution adaptée à votre environnement.

     

    Que sont les conteneurs ?

    En un mot, les conteneurs sont un moyen standard d’empaqueter les applications et toutes leurs dépendances afin que vous puissiez déplacer de façon fluide les applications entre les environnements d’exécution. En regroupant le code, les dépendances et les configurations d’une application dans un bloc fonctionnel facile à utiliser, les conteneurs vous permettent de prendre des mesures importantes pour raccourcir le temps de déploiement et améliorer la fiabilité de l’application.

    Dans les applications d’entreprise, le nombre de conteneurs peut rapidement atteindre un nombre ingérable. Pour utiliser vos conteneurs le plus efficacement possible, vous devez orchestrer vos applications conteneurisées. C’est là où Kubernetes et Docker Swarm entrent en jeu.

    Qu’est-ce que Kubernetes ?

    Kubernetes est une plateforme portable et open source pour gérer les conteneurs, leur workload de production complexe et leur évolutivité. Avec Kubernetes, les développeurs et les équipes DevOps peuvent planifier, déployer, gérer et découvrir des applications hautement disponibles en utilisant la flexibilité des clusters. Un cluster Kubernetes est composé d’hôtes de calcul appelés nœuds de calcul. Ces nœuds de calcul sont gérés par un maître Kubernetes qui contrôle et surveille toutes les ressources du cluster. Un nœud peut être une machine virtuelle (VM) ou une machine physique bare metal.

    Aux débuts de Kubernetes, les contributeurs de la communauté ont tiré parti de leurs connaissances en matière de création et d’exécution d’outils internes, tels que Borg et Omega, deux systèmes de gestion de cluster. Avec l’avènement de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en partenariat avec la Linux Foundation, la communauté a adopté Open Governance pour Kubernetes, un ensemble de règles pour les clusters cloud natif qui aident les équipes à travailler à l’échelle. IBM, en tant que membre fondateur de la CNCF, contribue activement aux projets de cloud natif de la CNCF, aux côtés d’entreprises telles que Google, Red Hat, Microsoft et Amazon.

    Les avantages de Kubernetes

    • Kubernetes offre un large éventail de fonctionnalités clés, notamment la découverte de services, l’équilibrage d’entrée et de charge, l’auto-réparation, l’orchestration du stockage, l’évolutivité horizontale, les déploiements/restaurations automatisés et l’exécution par lots.
    • Il possède un ensemble unifié d’API et de solides garanties quant à l’état du cluster.
    • Il s’agit d’une communauté open-source qui est très active dans le développement de la base de code.
    • Les conférences KubeCon en croissance rapide tout au long de l’année offrent des informations sur l’utilisation.
    • Kubernetes est le système le plus adopté sur le marché.
    • Il a été testé par de grands acteurs comme Google et nos propres workloads IBM, et il fonctionne sur la plupart des systèmes d’exploitation.
    • Il est disponible sur le cloud public ou pour une utilisation sur site, et propose des offres gérées ou non gérées par tous les grands fournisseurs de cloud (par exemple, IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, etc.).
    • Kubernetes est largement pris en charge par un écosystème de fournisseurs d’outils cloud, tels que Sysdig, LogDNA et Portworx (parmi beaucoup d’autres).

    Les défis de Kubernetes

    • La courbe d’apprentissage est raide et la gestion du maître Kubernetes nécessite des connaissances spécialisées.
    • Les mises à jour provenant de la communauté open source sont fréquentes et nécessitent des correctifs minutieux pour éviter de perturber les workloads.
    • Il est trop lourd pour que les développeurs individuels puissent le configurer pour des applications simplistes et des déploiements peu fréquents.
    • Les équipes ont souvent besoin d’outils supplémentaires (par exemple, la CLI Kubectl), de services, de workflows d’intégration et de déploiement continus (CI/CD) et d’autres pratiques DevOps pour gérer pleinement l’accès, l’identité, la gouvernance et la sécurité.

    Qu’est-ce que Docker Swarm ?

    Docker Swarm est une autre plateforme d’orchestration de conteneurs open source qui existe depuis un certain temps. Swarm — ou plus précisément, le mode swarm — est la prise en charge native par Docker de l’orchestration de clusters de moteurs Docker. Un cluster Swarm se compose de nœuds de gestion Swarm déployés par un moteur Docker (qui orchestrent et gèrent le cluster) et de nœuds de calcul (qui sont dirigés pour exécuter des tâches par les nœuds de gestion).

    Avantages de Docker Swarm

    • Docker est une plateforme de conteneurs couramment utilisée pour créer et déployer des applications conteneurisées. Swarm est conçu pour être utilisé avec Docker Engine et fait déjà partie d’une plateforme familière à la plupart des équipes.
    • Il est facile à installer et à configurer pour un environnement Docker.
    • Les outils, services et logiciels qui s’exécutent avec des conteneurs Docker fonctionneront également bien avec Swarm.
    • Il dispose de sa propre API Swarm.
    • Il s’intègre parfaitement aux outils Docker comme Docker Compose et Docker CLI, car il utilise la même interface de ligne de commande (CLI) que Docker Engine.
    • Il utilise un système de filtrage et de planification pour fournir une sélection intelligente de nœuds, vous permettant de choisir les nœuds optimaux dans un cluster pour le déploiement de conteneurs.

    Les défis de Docker Swarm

    • Docker Swarm offre des personnalisations et des extensions limitées.
    • Il est moins riche en fonctionnalités et dispose de moins de capacités d’automatisation que celles proposées par Kubernetes.
    • Il n’existe aucun moyen simple de séparer les workloads Dev-Test-Prod dans un pipeline DevOps.

    Pour ne pas trop embrouiller les choses, Docker Enterprise Edition prend désormais également en charge Kubernetes.

    Kubernetes ou Docker Swarm : une simple comparaison

    Maintenant que nous avons abordé les avantages et les défis, examinons les similitudes et les différences entre Kubernetes et Docker Swarm. Ces deux plateformes vous permettent de gérer des conteneurs et d’adapter le déploiement des applications. Leurs différences résident dans la complexité. Kubernetes offre un moyen efficace de gestion des conteneurs, idéal pour les applications à forte demande et à configuration complexe, tandis que Docker Swarm est conçu pour être facile à utiliser, ce qui en fait un bon choix pour les applications simples, rapides à déployer et faciles à gérer.

    Voici quelques différences détaillées entre Docker Swarm et Kubernetes :

    Installation et configuration

    En raison de la complexité de Kubernetes, Docker Swarm est plus facile à installer et à configurer.

    • Kubernetes : l’installation manuelle peut différer pour chaque système d’exploitation. Aucune installation n’est requise pour les offres gérées des fournisseurs de cloud.
    • Swarm : l’installation est simple avec Docker et les instances sont généralement cohérentes sur tous les systèmes d’exploitation.

    Évolutivité

    Kubernetes offre une mise à l’échelle tout-en-un basée sur le trafic, tandis que Docker Swarm met l’accent sur une mise à l’échelle rapide.

    • Kubernetes : la mise à l’échelle automatique horizontale est intégrée.
    • Swarm : offre une mise à l’échelle automatique des groupes à la demande.

    Equilibrage de charge

    Docker Swarm dispose d’un équilibrage automatique de charge, contrairement à Kubernetes. Cependant, un équilibreur de charge externe peut facilement être intégré avec des outils tiers dans Kubernetes.

    • Kubernetes : la découverte des services est possible grâce à un seul nom DNS. Kubernetes a accès aux applications de conteneurs par le biais d’une adresse IP ou d’une route HTTP.
    • Swarm : livré avec des équilibreurs de charge internes.

    Haute disponibilité

    Les deux outils offrent un haut niveau de disponibilité.

    • Kubernetes : en détournant le trafic des pods en mauvais état, Kubernetes assure l’auto-réparation. Il offre une planification intelligente et une haute disponibilité des services grâce à la réplication.
    • Swarm : les gestionnaires Swarm offrent des contrôles de disponibilité et les microservices peuvent être facilement dupliqués.

    Quel outil d’orchestration de conteneurs vous convient le mieux ?

    Comme pour la plupart des décisions relatives aux plateformes, le choix du bon outil dépend des besoins de votre entreprise.

    Kubernetes bénéficie d’une large adoption et d’une vaste communauté. Il est pris en charge par tous les principaux fournisseurs de cloud et des offres à la carte telles que Docker Enterprise Edition. Il est plus puissant, plus personnalisable et plus flexible, ce qui implique une courbe d’apprentissage initial plus prononcée. Il nécessite une équipe expérimentée et capable de le gérer. Cependant, les entreprises optent également pour un fournisseur de services gérés pour simplifier les responsabilités de gestion open source et se concentrer sur la création d’applications.

    L’avantage de Docker Swarm réside dans sa familiarité et sa facilité d’utilisation. Il est déployé avec le moteur Docker et est facilement disponible dans votre environnement. Par conséquent, Swarm est plus facile et peut être mieux adapté aux petites workloads.

    Maintenant que vous avez couvert les différences entre Kubernetes et Docker Swarm, plongez plus profondément dans IBM Cloud Kubernetes Service et apprenez à construire une application Web évolutive sur Kubernetes.

    Auteur

    Chris Rosen

    Director, Product Management, Cloud Native PaaS & Satellite

