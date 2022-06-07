Kubernetes est une plateforme portable et open source pour gérer les conteneurs, leur workload de production complexe et leur évolutivité. Avec Kubernetes, les développeurs et les équipes DevOps peuvent planifier, déployer, gérer et découvrir des applications hautement disponibles en utilisant la flexibilité des clusters. Un cluster Kubernetes est composé d’hôtes de calcul appelés nœuds de calcul. Ces nœuds de calcul sont gérés par un maître Kubernetes qui contrôle et surveille toutes les ressources du cluster. Un nœud peut être une machine virtuelle (VM) ou une machine physique bare metal.

Aux débuts de Kubernetes, les contributeurs de la communauté ont tiré parti de leurs connaissances en matière de création et d’exécution d’outils internes, tels que Borg et Omega, deux systèmes de gestion de cluster. Avec l’avènement de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en partenariat avec la Linux Foundation, la communauté a adopté Open Governance pour Kubernetes, un ensemble de règles pour les clusters cloud natif qui aident les équipes à travailler à l’échelle. IBM, en tant que membre fondateur de la CNCF, contribue activement aux projets de cloud natif de la CNCF, aux côtés d’entreprises telles que Google, Red Hat, Microsoft et Amazon.

Les avantages de Kubernetes

Kubernetes offre un large éventail de fonctionnalités clés, notamment la découverte de services, l’équilibrage d’entrée et de charge, l’auto-réparation, l’orchestration du stockage, l’évolutivité horizontale, les déploiements/restaurations automatisés et l’exécution par lots.

Il possède un ensemble unifié d’API et de solides garanties quant à l’état du cluster.

Il s’agit d’une communauté open-source qui est très active dans le développement de la base de code.

qui est très active dans le développement de la base de code. Les conférences KubeCon en croissance rapide tout au long de l’année offrent des informations sur l’utilisation.

Kubernetes est le système le plus adopté sur le marché.

Il a été testé par de grands acteurs comme Google et nos propres workloads IBM, et il fonctionne sur la plupart des systèmes d’exploitation.

Il est disponible sur le cloud public ou pour une utilisation sur site, et propose des offres gérées ou non gérées par tous les grands fournisseurs de cloud (par exemple, IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, etc.).

Kubernetes est largement pris en charge par un écosystème de fournisseurs d’outils cloud, tels que Sysdig, LogDNA et Portworx (parmi beaucoup d’autres).

Les défis de Kubernetes