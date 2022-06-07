L’orchestration de workload est essentielle dans notre monde moderne, où l’automatisation de la gestion des microservices d’application est plus importante que jamais. Mais la question de savoir si Docker Swarm ou Kubernetes est un meilleur choix pour cette orchestration fait l’objet d’un vif débat. Prenons un moment pour découvrir les similitudes et les différences entre Docker Swarm et Kubernetes et voyons comment choisir la solution adaptée à votre environnement.
En un mot, les conteneurs sont un moyen standard d’empaqueter les applications et toutes leurs dépendances afin que vous puissiez déplacer de façon fluide les applications entre les environnements d’exécution. En regroupant le code, les dépendances et les configurations d’une application dans un bloc fonctionnel facile à utiliser, les conteneurs vous permettent de prendre des mesures importantes pour raccourcir le temps de déploiement et améliorer la fiabilité de l’application.
Dans les applications d’entreprise, le nombre de conteneurs peut rapidement atteindre un nombre ingérable. Pour utiliser vos conteneurs le plus efficacement possible, vous devez orchestrer vos applications conteneurisées. C’est là où Kubernetes et Docker Swarm entrent en jeu.
Kubernetes est une plateforme portable et open source pour gérer les conteneurs, leur workload de production complexe et leur évolutivité. Avec Kubernetes, les développeurs et les équipes DevOps peuvent planifier, déployer, gérer et découvrir des applications hautement disponibles en utilisant la flexibilité des clusters. Un cluster Kubernetes est composé d’hôtes de calcul appelés nœuds de calcul. Ces nœuds de calcul sont gérés par un maître Kubernetes qui contrôle et surveille toutes les ressources du cluster. Un nœud peut être une machine virtuelle (VM) ou une machine physique bare metal.
Aux débuts de Kubernetes, les contributeurs de la communauté ont tiré parti de leurs connaissances en matière de création et d’exécution d’outils internes, tels que Borg et Omega, deux systèmes de gestion de cluster. Avec l’avènement de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en partenariat avec la Linux Foundation, la communauté a adopté Open Governance pour Kubernetes, un ensemble de règles pour les clusters cloud natif qui aident les équipes à travailler à l’échelle. IBM, en tant que membre fondateur de la CNCF, contribue activement aux projets de cloud natif de la CNCF, aux côtés d’entreprises telles que Google, Red Hat, Microsoft et Amazon.
Docker Swarm est une autre plateforme d’orchestration de conteneurs open source qui existe depuis un certain temps. Swarm — ou plus précisément, le mode swarm — est la prise en charge native par Docker de l’orchestration de clusters de moteurs Docker. Un cluster Swarm se compose de nœuds de gestion Swarm déployés par un moteur Docker (qui orchestrent et gèrent le cluster) et de nœuds de calcul (qui sont dirigés pour exécuter des tâches par les nœuds de gestion).
Pour ne pas trop embrouiller les choses, Docker Enterprise Edition prend désormais également en charge Kubernetes.
Maintenant que nous avons abordé les avantages et les défis, examinons les similitudes et les différences entre Kubernetes et Docker Swarm. Ces deux plateformes vous permettent de gérer des conteneurs et d’adapter le déploiement des applications. Leurs différences résident dans la complexité. Kubernetes offre un moyen efficace de gestion des conteneurs, idéal pour les applications à forte demande et à configuration complexe, tandis que Docker Swarm est conçu pour être facile à utiliser, ce qui en fait un bon choix pour les applications simples, rapides à déployer et faciles à gérer.
Voici quelques différences détaillées entre Docker Swarm et Kubernetes :
En raison de la complexité de Kubernetes, Docker Swarm est plus facile à installer et à configurer.
Kubernetes offre une mise à l’échelle tout-en-un basée sur le trafic, tandis que Docker Swarm met l’accent sur une mise à l’échelle rapide.
Docker Swarm dispose d’un équilibrage automatique de charge, contrairement à Kubernetes. Cependant, un équilibreur de charge externe peut facilement être intégré avec des outils tiers dans Kubernetes.
Les deux outils offrent un haut niveau de disponibilité.
Comme pour la plupart des décisions relatives aux plateformes, le choix du bon outil dépend des besoins de votre entreprise.
Kubernetes bénéficie d’une large adoption et d’une vaste communauté. Il est pris en charge par tous les principaux fournisseurs de cloud et des offres à la carte telles que Docker Enterprise Edition. Il est plus puissant, plus personnalisable et plus flexible, ce qui implique une courbe d’apprentissage initial plus prononcée. Il nécessite une équipe expérimentée et capable de le gérer. Cependant, les entreprises optent également pour un fournisseur de services gérés pour simplifier les responsabilités de gestion open source et se concentrer sur la création d’applications.
L’avantage de Docker Swarm réside dans sa familiarité et sa facilité d’utilisation. Il est déployé avec le moteur Docker et est facilement disponible dans votre environnement. Par conséquent, Swarm est plus facile et peut être mieux adapté aux petites workloads.
Maintenant que vous avez couvert les différences entre Kubernetes et Docker Swarm, plongez plus profondément dans IBM Cloud Kubernetes Service et apprenez à construire une application Web évolutive sur Kubernetes.
