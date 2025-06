Lorsqu’un utilisateur ne travaille qu’avec quelques applications conteneurisées, le processus de conteneurisation peut être géré manuellement. Cependant, les entreprises se tournent de plus en plus vers les conteneurs pour rendre leur infrastructure informatique plus agile, ce qui veut dire que le volume de conteneurs à gérer est plus important. Le CaaS permet aux équipes d’automatiser le processus de conteneurisation pour tirer parti de la portabilité des conteneurs à grande échelle.

Il est à noter que Docker a été le premier outil open source à populariser la création, le déploiement et la gestion des applications conteneurisées. Cependant, la plateforme de conteneurs Docker ne disposait d’aucun outil d’orchestration automatisé, ce qui rendait le dimensionnement des applications fastidieux et chronophage, au grand dam des équipes de science des données. Kubernetes, également appelé K8s, a été créé pour résoudre ce problème en automatisant la gestion des applications conteneurisées. Docker et Kubernetes sont considérés comme des standards en matière de développement et de déploiement conteneurisés.