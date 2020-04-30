Qu’est-ce que Kubernetes Ingress ?

Il existe plusieurs méthodes pour présenter votre application à l'extérieur de votre cluster Kubernetes. Il est recommandé de sélectionner celle qui convient le mieux à votre cas d'utilisation spécifique.

Les quatre principales options que nous allons comparer dans cet article sont les suivantes : ClusterIP, NodePort, LoadBalancer et Ingress. Chacune offre un moyen d'exposer des services et s'avère utile dans différentes situations. Un service est essentiellement une interface pour votre application qui réachemine automatiquement le trafic vers les pods disponibles de manière uniforme. Les services constituent une manière abstraite d'exposer une application fonctionnant sur un ensemble de pods en tant que service réseau. Les pods sont immuables, ce qui signifie qu'une fois qu'ils sont désactivés, ils ne sont pas réactivés. Le cluster Kubernetes crée de nouveaux pods dans le même nœud ou dans un nouveau nœud une fois qu’un pod meurt.

À l’instar des pods et des déploiements, les services sont des ressources dans Kubernetes. Un service fournit un point d'accès unique depuis l'extérieur du cluster et vous permet d'accéder dynamiquement à un groupe de pod de réplication.

Pour l’accès aux applications internes au sein d’un cluster Kubernetes, ClusterIP est la méthode privilégiée. Il s'agit d'un paramètre par défaut dans Kubernetes qui utilise une adresse IP interne pour accéder au service.

Pour exposer un service à des requêtes réseau externes, NodePort, LoadBalancer et Ingress sont les options possibles. Nous analyserons d’abord Ingress et comparerons les services plus tard dans l’article.