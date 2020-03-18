Les clusters Kubernetes sont les éléments constitutifs de Kubernetes et constituent le fondement architectural de la plateforme. La modularité de cette structure modulaire garantit la disponibilité, l'évolutivité et la facilité de déploiement.
Les charges de travail actuelles exigent une grande disponibilité tant au niveau des applications qu’au niveau de l’infrastructure. En créant une couche d'abstraction entre les applications et leur infrastructure sous-jacente, Kubernetes répartit efficacement la Workload entre les Ressources disponibles. Kubernetes vous protège contre les défaillances des applications grâce à des contrôles constants de l’état de santé des nœuds et des conteneurs. Si un conteneur tombe en panne, l'autorégénération et la réplication permettent de résoudre le problème. Les équilibreurs de charge intégrés répartissent la charge de travail sur des ressources ouvertes afin de réduire l’impact des pics de trafic, des pics ou des pannes.
Cette même utilisation efficace des ressources joue un rôle dans la mise à l’échelle. L'ajout et la suppression de nouveaux serveurs sont simplifiés, ce qui permet une mise à l'échelle horizontale transparente. L'auto-scaling augmente le nombre de conteneurs actifs en fonction d'indicateurs spécifiques. Les contrôles de réplication arrêtent les pods excédentaires s’il y en a trop, ou démarrent les pods s’il n’y en a pas assez.
Pour en savoir plus sur l'architecture de Kubernetes, regardez la vidéo suivante : « Kubernetes Explained » :
La rapidité est essentielle pour les développeurs. Kubernetes est conçu pour faciliter la création, le test et la publication rapides de logiciels. Les nouvelles versions ou les versions mises à jour sont diffusées par déploiement automatisé. Cela fonctionne également bien avec les versions canari, ce qui permet de déployer de nouvelles versions parallèlement aux versions antérieures, en vérifiant la fiabilité de la nouvelle version avant de la déployer dans une production complète.