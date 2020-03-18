Qu'est-ce qu'un cluster Kubernetes ?

Auteur

Sai Vennam

Technical Offering Manager

Clusters Kubernetes définis

Un cluster Kubernetes est un ensemble de nœuds informatiques — machines virtuelles ou physiques — qui exécutent des applications conteneurisées gérées avec la plateforme d’orchestration de conteneurs Kubernetes.

Le cloud offre une multitude d’avantages à l’entreprise, notamment la flexibilité, l’agilité, la portabilité et le contrôle des coûts. Ces avantages s'accompagnent toutefois de la complexité de la gestion du cloud et de la fourniture des applications qui y sont intégrées. Kubernetes est une plateforme d'orchestration de conteneurs qui peut vous aider à atténuer ces complexités.

Les clusters constituent la base architecturale de Kubernetes. Pensez aux clusters comme à des éléments de construction qui permettent une livraison rapide et contrôlée d’application cloud. Un cluster Kubernetes est un ensemble de machines connectées qui fonctionnent ensemble comme une seule unité. Ils se composent de nœuds de travail, qui représentent un hôte informatique sur lequel il est possible de déployer, d'exécuter et de gérer des applications conteneurisées. Les nœuds travailleurs sont gérés par des nœuds maîtres, qui planifient les conteneurs sur ces nœuds en choisissant où les déployer en fonction de la capacité disponible et de la configuration définie par l’utilisateur.

Les scripts spécifient la configuration du conteneur et les ressources nécessaires à l'exécution de l'application, telles que le stockage persistant, les services, etc. Dans Kubernetes, les pods sont les plus petites unités déployables dans un cluster et ils regroupent des conteneurs qui doivent être traités comme une seule unité. Kubernetes crée des pods pour héberger des instances d'application. Les pods contiennent un ou plusieurs conteneurs d'applications et partagent des ressources, telles que des informations de stockage ou de réseau.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

L’évolution vers l’orchestration Kubernetes

L’avènement des conteneurs a contribué à simplifier le cloud computing. Les conteneurs regroupent le code et toutes ses dépendances, ce qui permet à une pile logicielle de fonctionner quel que soit l'environnement dans lequel elle se trouve. Bien que les conteneurs offrent des packages discrets, ils compliquent également les problèmes de gestion. Le défi était de trouver un moyen de faire fonctionner ces packages légers et efficaces. L'orchestration a été la prochaine évolution en matière de simplification des environnements multicloud.

Pour en savoir plus sur la conteneurisation, consultez notre vidéo « La conteneurisation expliquée ».

Pour en savoir plus sur l'orchestration de conteneurs, consultez notre vidéo « L'orchestration de conteneurs expliquée ». (lien externe à ibm.com).

Kubernetes fournit une plateforme open source pour gérer les charges de travail conteneurisées et les microservices (lien externe à ibm.com). Ceci permet aux développeurs de surmonter les différences entre les fournisseurs de cloud en appliquant des normes et une cohérence générales pour les applications basées sur des conteneurs. La plateforme est centrée sur les conteneurs et orchestre le stockage, la mise en réseau et le calcul au service des workloads des utilisateurs.

Avec Kubernetes, les utilisateurs peuvent se concentrer sur les fonctionnalités qu'ils souhaitent utiliser dans leurs applications cloud plutôt que de développer des fonctionnalités spécifiques à la plateforme. C’est l’architecture Kubernetes sous-jacente qui alimente cette capacité.

Pour un examen plus approfondi des capacités d'orchestration de conteneurs de Kubernetes, consultez « Kubernetes vs. Docker : It's Not an Either/Or Question » ( Kubernetes vs. Docker : ce n'est pas une question de choix ):

 

Architecture de cluster Kubernetes

Les clusters Kubernetes sont les éléments constitutifs de Kubernetes et constituent le fondement architectural de la plateforme. La modularité de cette structure modulaire garantit la disponibilité, l'évolutivité et la facilité de déploiement.

Les charges de travail actuelles exigent une grande disponibilité tant au niveau des applications qu’au niveau de l’infrastructure. En créant une couche d'abstraction entre les applications et leur infrastructure sous-jacente, Kubernetes répartit efficacement la Workload entre les Ressources disponibles. Kubernetes vous protège contre les défaillances des applications grâce à des contrôles constants de l’état de santé des nœuds et des conteneurs. Si un conteneur tombe en panne, l'autorégénération et la réplication permettent de résoudre le problème. Les équilibreurs de charge intégrés répartissent la charge de travail sur des ressources ouvertes afin de réduire l’impact des pics de trafic, des pics ou des pannes.

Cette même utilisation efficace des ressources joue un rôle dans la mise à l’échelle. L'ajout et la suppression de nouveaux serveurs sont simplifiés, ce qui permet une mise à l'échelle horizontale transparente. L'auto-scaling augmente le nombre de conteneurs actifs en fonction d'indicateurs spécifiques. Les contrôles de réplication arrêtent les pods excédentaires s’il y en a trop, ou démarrent les pods s’il n’y en a pas assez.

Pour en savoir plus sur l'architecture de Kubernetes, regardez la vidéo suivante : « Kubernetes Explained » :

Voir la vidéo

La rapidité est essentielle pour les développeurs. Kubernetes est conçu pour faciliter la création, le test et la publication rapides de logiciels. Les nouvelles versions ou les versions mises à jour sont diffusées par déploiement automatisé. Cela fonctionne également bien avec les versions canari, ce qui permet de déployer de nouvelles versions parallèlement aux versions antérieures, en vérifiant la fiabilité de la nouvelle version avant de la déployer dans une production complète.

Surveillance du cluster Kubernetes via Prometheus

À mesure que les applications conteneurisées deviennent plus granulaires et indépendantes, leur surveillance devient un défi. Ce défi s’étend à la surveillance des clusters Kubernetes. La surveillance traditionnelle indique si un programme, un service ou un outil est opérationnel (en cours d'exécution) ou en panne (inactif). Pour les microservices, l'approche montée/descente est trop marquée car un microservice à fonction unique peut être descendu sans avoir d'impact sur l'entreprise. Les outils de surveillance modernes doivent offrir des distinctions plus fines et mieux s'intégrer aux diverses plates-formes et aux applications mutables.

Prometheus — un outil open source de journalisation, de surveillance et d’alertes — est conçu pour la portabilité et la mutabilité des environnements multicloud, et il surmonte les limites traditionnelles de la surveillance. Il obtient des indicateurs riches à partir de clusters Kubernetes, de nœuds worker et de déploiements. Prometheus utilise des paires clé-valeur, ce qui correspond bien à la façon dont Kubernetes organise les métadonnées. Prometheus scrape régulièrement et découvre automatiquement les cibles de données, ce qui en fait un bon choix pour les Workloads éphémères.

IBM Cloud

Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud : déployer des workloads d’IA

Utilisez les capacités de l’IA avec Red Hat OpenShift on IBM Cloud. Cette vidéo explique comment créer, déployer et gérer efficacement des workloads d’IA grâce à une plateforme d’opérations de machine learning évolutive.
Découvrir OpenShift

Ressources

Maîtriser Kubernetes sur IBM Cloud

Lancez-vous rapidement avec IBM Cloud Kubernetes Service et déployez des applications conteneurisées à l’échelle. Ce guide pas à pas vous accompagne tout au long des étapes essentielles, de la préparation de votre compte au déploiement de votre premier cluster et de votre première application.
Élaborer une stratégie de cloud hybride résiliente

Libérez tout le potentiel de votre entreprise avec un cloud hybride flexible, sécurisé et résilient. L’approche ouverte du cloud hybride d’IBM vous permet de créer et de gérer des workloads sans enfermement propriétaire, ce qui garantit la flexibilité et les performances de votre environnement informatique.
Qu’est-ce que l’informatique sans serveur ?

Grâce à l’informatique sans serveur, les développeurs peuvent créer et exécuter du code sans avoir à provisionner ou à gérer des serveurs ou une infrastructure back-end.
Maîtriser les bases du YAML pour Kubernetes

Apprenez les bases du YAML et comment il simplifie la configuration de Kubernetes. Dans ce guide, vous découvrirez les principales structures et des conseils pour rédiger des fichiers YAML efficaces afin de gérer vos déploiements Kubernetes.
Exploiter les conteneurs : la puissance derrière les applications modernes

Explorez comment les conteneurs révolutionnent la façon dont les entreprises développent, déploient et gèrent leurs applications. Découvrez en quoi cette technologie change la donne sur le plan de l’évolutivité, de la sécurité et de l’efficacité dans l’environnement informatique actuel.
ExxonMobil stimule l’innovation avec IBM Cloud

Découvrez comment ExxonMobil a transformé l’expérience client à la pompe en utilisant IBM Cloud pour l’évolutivité, la vitesse et l’innovation. Voyez comment la technologie cloud les a aidés à réduire les coûts et à rationaliser les opérations.
Solutions connexes
IBM Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift on IBM Cloud est une plateforme de conteneurs OpenShift entièrement gérée.

 Découvrir Red Hat OpenShift
Solutions de conteneurs

Les solutions de conteneurs exécutent et étendent les workloads conteneurisés avec sécurité, innovation open source et déploiement rapide.

 Découvrir les conteneurs
Services de conseil cloud 

Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.

 Services cloud
Passez à l’étape suivante

Lancez-vous avec une plateforme Red Hat OpenShift entièrement gérée ou explorez la flexibilité de l’écosystème IBM Cloud Kubernetes. Accélérez votre processus de développement et de déploiement avec des solutions évolutives et sécurisées adaptées à vos besoins.

 Découvrir Red Hat OpenShift Découvrir Kubernetes