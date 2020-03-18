Le cloud offre une multitude d’avantages à l’entreprise, notamment la flexibilité, l’agilité, la portabilité et le contrôle des coûts. Ces avantages s'accompagnent toutefois de la complexité de la gestion du cloud et de la fourniture des applications qui y sont intégrées. Kubernetes est une plateforme d'orchestration de conteneurs qui peut vous aider à atténuer ces complexités.

Les clusters constituent la base architecturale de Kubernetes. Pensez aux clusters comme à des éléments de construction qui permettent une livraison rapide et contrôlée d’application cloud. Un cluster Kubernetes est un ensemble de machines connectées qui fonctionnent ensemble comme une seule unité. Ils se composent de nœuds de travail, qui représentent un hôte informatique sur lequel il est possible de déployer, d'exécuter et de gérer des applications conteneurisées. Les nœuds travailleurs sont gérés par des nœuds maîtres, qui planifient les conteneurs sur ces nœuds en choisissant où les déployer en fonction de la capacité disponible et de la configuration définie par l’utilisateur.

Les scripts spécifient la configuration du conteneur et les ressources nécessaires à l'exécution de l'application, telles que le stockage persistant, les services, etc. Dans Kubernetes, les pods sont les plus petites unités déployables dans un cluster et ils regroupent des conteneurs qui doivent être traités comme une seule unité. Kubernetes crée des pods pour héberger des instances d'application. Les pods contiennent un ou plusieurs conteneurs d'applications et partagent des ressources, telles que des informations de stockage ou de réseau.