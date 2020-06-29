La plupart des conseils ci-dessous concernent kubectl, un puissant outil en ligne de commande qui vous permet d’exécuter des commandes sur les clusters Kubernetes.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Si vous avez besoin de quelques informations de base sur Kubernetes avant de suivre ces conseils, consultez les ressources suivantes :
Vous pouvez diviser un cluster Kubernetes en plusieurs environnements en utilisant des espaces de noms (par exemple, Dev1, Dev2, QA1, QA2, etc.), et chaque environnement peut être géré par un utilisateur différent. L’un des inconvénients liés à l’écriture de commandes kubectl est que chaque fois que vous écrivez une commande, vous avez besoin de l’option --namespace
à la fin. Les gens l’oublient souvent et finissent par créer des objets (pods, services, déploiements) dans le mauvais espace de noms.
Grâce à cette astuce, vous pouvez définir les préférences d’espace de noms avant d’exécuter les commandes kubectl. Exécutez la commande suivante avant d’exécuter les commandes kubectl ; elle enregistrera l’espace de noms pour toutes les commandes kubectl suivantes dans votre contexte actuel :
kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des commandes les plus courantes et les plus utiles avec namespace :
Les commandes Kubernetes peuvent être assez longues, il est donc très utile de configurer des alias pour exécuter kubectl. Vous n’aurez plus besoin d’épeler la commande entière à plusieurs reprises, ce qui vous facilitera grandement la vie lorsque vous exécuterez plusieurs commandes Kubernetes au cours d’une même session.
Vous trouverez ci-dessous une liste d’alias pour certaines commandes fréquemment utilisées. Exécutez-les avant les commandes kubectl pour gagner du temps. Exemple : il suffit de saisir K au lieu de saisir kubectl :
S’il existe de nombreux éditeurs pour écrire des fichiers YAML, il arrive souvent que vous ayez besoin de modifier rapidement un fichier YAML déjà généré, alors que vous travaillez sur un terminal. C’est le moment idéal pour utiliser notre fidèle vi, l’éditeur de texte créé à l’origine pour le système d’exploitation Unix.
L’éditeur vi est bien documenté et bénéficie du support d’une communauté open source dynamique. Cependant, l’un des problèmes que l’éditeur vi pose lors de la création de fichiers YAML concerne l’espace. Nous avons besoin d’un moyen d’indenter avec des tabulations et d’aligner avec des espaces. L’utilisation de tabulations à la place des espaces pour les espaces blancs a toujours créé des problèmes de syntaxe lors de l’écriture de fichiers YAML (par exemple, l’utilisation du YAML à 2 espaces par défaut lors du retour chariot).
La solution ? Créer un fichier ~/.vimrc avec ces lignes avant de créer vos fichiers YAML avec l’éditeur vi pour faciliter l’édition :
Nous pouvons créer des fichiers YAML complexes à partir de la ligne de commande en utilisant des commandes kubectl.
La plupart des gens conviendront que travailler avec des fichiers YAML n’est pas amusant, et que les fichiers YAML de Kubernetes peuvent être très verbeux et difficiles à créer de toutes pièces. Il est beaucoup plus facile de créer le fichier YAML à partir des commandes kubectl plutôt que depuis une page vierge en utilisant un éditeur.
Les commandes suivantes créeront un fichier YAML avec le nom yamlfile . Une fois que vous avez créé le fichier YAML à l’aide de ces commandes kubectl, vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins et l’utiliser au lieu de repartir de zéro :
kubectl run busybox --image=busybox --dry-run=client -o yaml -- restart=Never > yamlfile.yaml
kubectl create job my-job --dry-run=client -o yaml --image=busybox -- date>yamlfile.yaml
kubectl get -o yaml deploy/nginx > 1.yaml(veillez à avoir un déploiement nommé nginx)
kubectl run busybox --image=busybox --dry-run=client -o yaml --restart=Never -- /bin/sh -c "while true; do echo hello; echo hello again;done" > yamlfile.yaml
kubectl run wordpress --image=wordpress –-expose –-port=8989 - -restart=Never -o yaml
kubectl run test --image=busybox --restart=Never --dry - run=client -o yaml -- bin/sh -c 'echo test;sleep 100' > yamlfile.yaml(Notez que --bin vient à la fin. Cela créera un fichier YAML.)
(Notez que --bin vient à la fin. Cela créera un fichier YAML.)
Une autre bonne idée pour créer le fichier YAML est d’obtenir le fichier directement depuis Internet en utilisant la commande wget .
Sous Conseil 1, nous avons appris quelques commandes utiles pour utiliser les espaces de noms Kubernetes et les enregistrer afin que vous n’ayez pas à les ajouter à chaque commande. Développons pour faciliter le passage entre les espaces de noms et les contextes kubectl.
Plusieurs outils peuvent être utiles, mais nous apprécions particulièrement kubectx et kubens pour la gestion des contextes et des espaces de noms, respectivement. Vous trouverez des informations sur kubectx et kubens ici.
Voici comment télécharger les binaires Linux pour la fonctionnalité kubectx et kubens :
wget https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.0/kubectx_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
wget https://github.com/ahmetb/kubectx/releases/download/v0.9.0/kubens_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
Ensuite, vous les extrayez avec les commandes suivantes :
tar -xvf kubectx_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
tar -xvf kubens_v0.9.0_linux_x86_64.tar.gz
Enfin, vous les déplacez vers votre PATH :
Une fois l’installation terminée, vous pouvez simplement utiliser kubens pour lister les espaces de noms et passer de l’un à l’autre :
Lorsqu’on travaille avec plusieurs clusters, kubectx facilite le passage d’un contexte à l’autre :
Saviez-vous que kubectl permet l’autocomplétion pour BASH et ZSH ? Il s’agit d’une configuration facultative.
Supposons que vous compreniez les concepts de Kubernetes et que vous ayez de l’expérience avec kubectl, mais que vous ayez du mal à mémoriser les commandes. Vous devez d’abord installer bash-completion, puis activer l’autocomplétion kubectl. Vous pouvez trouver tous les détails sur la page de documentation « Installer et configurer kubectl » correspondant à votre environnement.
Voici les options de configuration avec la fonction d’autocomplétion :
Il ne vous reste plus qu’à tabuler !
La commande top est sans doute l’un des outils les plus utilisés pour surveiller les processus et les ressources du système. Elle offre une interface simple, à base de caractères, et un accès rapide aux informations essentielles.
Vous pouvez voir l’utilisation des ressources par nœud :
Utilisation des ressources par pod :
La commande watch, très pratique, vous permet d’afficher la commande à la fréquence souhaitée, sans avoir à la lancer à chaque fois. Dans l’exemple suivant, elle est exécutée toutes les cinq secondes (l’intervalle par défaut est de deux secondes) :
watch kubectl top node -n 5
Remarque : la commande watch doit être téléchargée pour votre environnement.
Votre cluster Kubernetes doit également exécuter Heapster pour que la commande top fonctionne, sans quoi vous recevrez le message d’erreur suivant : « Error from server (NotFound): the server could not find the requested resource (get services http:heapster:) »
Le commande kubectl fournit un aperçu des ressources stockées par l’apiserver. Il existe de nombreux autres champs stockés par l’apiserver, qui ne sont pas affichés. Vous pouvez utiliser la commande kubectl get avec la sortie des ressources brutes pour créer votre propre visualisation et vos propres commandes.
Vous pouvez imprimer les ressources brutes en JSON avec la commande suivante :
kubectl get deployments -o json
Vous pouvez également appeler la ressource directement à l’aide de l’appel d’API :
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments
Vous pouvez même combiner la sortie avec des outils comme jq pour fournir différentes visualisations, filtrer les sorties ou les transmettre à d’autres outils pour une automatisation avancée.
Par exemple, il peut être difficile d’identifier les problèmes sur des clusters avec plusieurs espaces de noms et déploiements, mais l’exemple ci-dessous utilise l’API brute pour analyser tous les déploiements dans le cluster et ne filtrer que ceux comportant des répliques défaillantes :
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] | {name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available: (.status.availableReplicas // 0), unavailable: (.status.unavailableReplicas // 0)} | select (.unavailable > 0)'
Voici une brève explication de la commande ci-dessus :
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq .
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] | {name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available: (.status.availableReplicas // 0), unavailable: (.status.unavailableReplicas // 0)}'
kubectl get --raw=/apis/apps/v1/deployments | jq '.items[] | {name: .metadata.name, replicas: .status.replicas, available: (.status.availableReplicas // 0), unavailable: (.status.unavailableReplicas // 0)} | select (.unavailable > 0)'
Nous espérons que vous trouverez ces conseils et astuces utiles pour votre utilisation de Kubernetes. N’hésitez pas à nous faire part de vos conseils préférés ou de vos propres conseils que vous aimeriez partager.
N’oubliez pas de consulter IBM Cloud Kubernetes Service et de mettre en pratique ces conseils et astuces.
Vous souhaitez acquérir une expérience pratique gratuite de Kubernetes ? Profitez d’IBM CloudLab, une nouvelle plateforme interactive qui propose des tutoriels Kubernetes avec une certification, sans coût ni configuration nécessaire.
Lancez-vous rapidement avec IBM Cloud Kubernetes Service et déployez des applications conteneurisées à l’échelle. Ce guide pas à pas vous accompagne tout au long des étapes essentielles, de la préparation de votre compte au déploiement de votre premier cluster et de votre première application.
Libérez tout le potentiel de votre entreprise avec un cloud hybride flexible, sécurisé et résilient. L’approche ouverte du cloud hybride d’IBM vous permet de créer et de gérer des workloads sans enfermement propriétaire, ce qui garantit la flexibilité et les performances de votre environnement informatique.
Grâce à l’informatique sans serveur, les développeurs peuvent créer et exécuter du code sans avoir à provisionner ou à gérer des serveurs ou une infrastructure back-end.
Apprenez les bases du YAML et comment il simplifie la configuration de Kubernetes. Dans ce guide, vous découvrirez les principales structures et des conseils pour rédiger des fichiers YAML efficaces afin de gérer vos déploiements Kubernetes.
Explorez comment les conteneurs révolutionnent la façon dont les entreprises développent, déploient et gèrent leurs applications. Découvrez en quoi cette technologie change la donne sur le plan de l’évolutivité, de la sécurité et de l’efficacité dans l’environnement informatique actuel.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud est une plateforme de conteneurs OpenShift entièrement gérée.
Les solutions de conteneurs exécutent et étendent les workloads conteneurisés avec sécurité, innovation open source et déploiement rapide.
Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.
Lancez-vous avec une plateforme Red Hat OpenShift entièrement gérée ou explorez la flexibilité de l’écosystème IBM Cloud Kubernetes. Accélérez votre processus de développement et de déploiement avec des solutions évolutives et sécurisées adaptées à vos besoins.