Vous pouvez diviser un cluster Kubernetes en plusieurs environnements en utilisant des espaces de noms (par exemple, Dev1, Dev2, QA1, QA2, etc.), et chaque environnement peut être géré par un utilisateur différent. L’un des inconvénients liés à l’écriture de commandes kubectl est que chaque fois que vous écrivez une commande, vous avez besoin de l’option --namespace à la fin. Les gens l’oublient souvent et finissent par créer des objets (pods, services, déploiements) dans le mauvais espace de noms.



Grâce à cette astuce, vous pouvez définir les préférences d’espace de noms avant d’exécuter les commandes kubectl. Exécutez la commande suivante avant d’exécuter les commandes kubectl ; elle enregistrera l’espace de noms pour toutes les commandes kubectl suivantes dans votre contexte actuel :

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des commandes les plus courantes et les plus utiles avec namespace :