Qu’est-ce que la surveillance de Kubernetes ?

Kubernetes, aussi connu sous le nom de « K8s » ou « kube », est une plateforme d’orchestration de conteneurs permettant de planifier et d’automatiser le déploiement, la gestion et le dimensionnement d’applications conteneurisées. Conçu à l’origine par Google, le projet est désormais géré par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

La surveillance des clusters Kubernetes permet aux administrateurs et aux utilisateurs de suivre divers éléments, notamment le temps de fonctionnement, l’utilisation des ressources des clusters et les interactions entre les composants des clusters. Ainsi, il est possible d’identifier rapidement certains problèmes tels que le manque de ressources, les pannes, l’incapacité des pods à démarrer et l’incapacité des nœuds à rejoindre le cluster.

Sur Kubernetes, les applications fournies sous forme de microservices cloud natifs comportent un nombre infiniment plus élevé de composants qui communiquent les uns avec les autres. Les architectures modernes, distribuées sur plusieurs instances et même sur plusieurs sites, compliquent davantage les tâches quotidiennes de surveillance, d’alerte et de résolution des problèmes.



En outre, la nature éphémère des conteneurs peut entraver les mesures de résolution des problèmes. En effet, ils ne durent généralement pas plus longtemps que le processus qui s’y exécute et disparaissent à la fin de ce dernier. C’est l’un des aspects les plus difficiles du dépannage des conteneurs. Lorsque les conteneurs disparaissent ou sont déplacés vers d’autres nœuds, il se peut que les données nécessaires pour résoudre les incidents n’existent plus.



Bien que Kubernetes intègre des opérateurs pour surveiller les clusters et envoyer des alertes basées sur l’exécution des pods, les outils open source et les solutions de surveillance tierces permettent d’obtenir une visibilité totale sur les environnements K8s.