Qu'est-ce qu'etcd ?

Comme etcd, Redis est un outil open source, mais leurs fonctionnalités de base sont différentes.

Redis est un magasin de données en mémoire et peut faire office de base de données, de cache ou un courtier messages. Redis prend en charge une plus large éventail de types et de structures de données qu'etcd et ses performances en lecture/écriture sont plus rapides.

Cependant, etcd offre une meilleure tolérance aux pannes, une reprise en ligne plus solide et des fonctionnalités de disponibilité des données en continu, mais surtout, etcd fait persister toutes les données stockées sur disque, sacrifiant essentiellement la vitesse pour offrir une plus grande fiabilité et garantir la cohérence. Pour ces raisons, Redis est mieux adapté pour servir de système de cache de mémoire distribué que pour le stockage et les informations de configuration de système distribué.