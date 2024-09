Redis se distingue des magasins de données NoSQL « traditionnels » en tant que composant auxiliaire conçu spécifiquement pour améliorer les performances des applications. Voici quelques fonctionnalités de différenciation de Redis :

Sessions en cache Redis

Là encore, contrairement aux bases de données NoSQL telles que MongoDB et PostreSQL, Redis stocke les données dans la mémoire principale du serveur et non pas sur des disques durs et des disques SSD. Ainsi, les temps de réponse sont nettement plus rapides lors des opérations de lecture et d'écriture. Il contribue également à garantir la haute disponibilité (avec Redis Sentinel - voir ci-dessous) et à l'évolutivité des services et des charges de travail des applications.

Files d'attente Redis

Redis peut mettre en file d'attente les tâches qui peuvent prendre plus de temps que d'habitude à traiter pour les clients Web. La mise en file d'attente de tâches multiprocessus est courante dans de nombreuses applications Web actuelles, et Redis facilite la mise en œuvre de processus automatisés écrits en Python qui s'exécutent en arrière-plan des cycles de demande/réponse.

Types de données Redis

Bien qu'il s'agisse techniquement d'un magasin clé/valeur, Redis est un véritable serveur de structures de données qui prend en charge plusieurs types et structures de données, notamment :

Éléments de chaîne uniques et non triés





Données binaires sécurisées





HyperLogLogs





Tableaux de bits





Hachages





Listes

Gestion de client Redis

Redis dispose de fonctionnalités natives d'intégration de client pour permettre aux développeurs de manipuler et d'interagir avec leurs données. Il existe actuellement plus de 100 clients open source différents disponibles dans la bibliothèque de clients Redis. Les développeurs peuvent facilement ajouter de nouvelles intégrations pour prendre en charge des fonctionnalités et des langages de programmation supplémentaires.