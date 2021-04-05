De prime abord, la question « qu’est-ce que l’intégration cloud ? » peut paraître simple. À son niveau le plus élémentaire, l’intégration cloud consiste à réunir plusieurs environnements cloud (dans un déploiement hybride ou sous forme de clouds publics), afin de leur permettre de fonctionner comme une infrastructure informatique unique et cohérente pour une entreprise.
Cependant, une analyse approfondie de ce concept révèle qu’il est tout sauf basique. Non seulement il y a une myriade de défis techniques à surmonter, mais les responsables informatiques doivent également s’attaquer à un certain nombre de problèmes de fonctionnalité, notamment pourquoi souhaitez-vous intégrer des architectures cloud, et quels types de workflows souhaitez-vous qu’elles prennent en charge ?
Le marché des plateformes d’intégration cloud hybride devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 14 % entre 2018 et 2023, selon un rapport Research and Markets. Les pilotes de cette activité sont nombreux et variés. Certaines organisations cherchent à utiliser des ressources intégrées pour prendre en charge les applications et les services en temps réel, tandis que d’autres envisagent de renforcer les capacités d’automatisation pour les back-offices et les plateformes orientées client. Les clouds intégrés offrent également une meilleure prise en charge des applications mobiles et offrent des options de déploiement et d’évolutivité plus faciles à tous les niveaux.
Il n’est donc pas étonnant que les plateformes d’intégration cloud gagnent en popularité. Mais que doivent attendre les DSI dans cette nouvelle branche de la technologie informatique ?
D’une part, leur plateforme doit offrir une protection suffisante pour les données au repos et en transit. Dans certaines régions du monde, principalement en Europe, il ne s’agit pas seulement d’une vision intelligente, mais d’une exigence réglementaire.
Une autre capacité clé est la mise en place d’une authentification appropriée entre les contrôleurs de données et les processeurs, car c’est le domaine que les pirates informatiques d’aujourd’hui sont le plus susceptibles de cibler.
En outre, l’intégration doit être complète pour tous les cas d’utilisation impliquant le transfert de données par lots vers des applications d’entreprise. Ce point est particulièrement important pour les charges extrêmement lourdes, comme lorsque les data scientists intègrent de nouveaux actifs numériques dans leurs workflows ou que les équipes marketing suivent des événements en temps réel pour obtenir de nouvelles informations ou lancer de nouveaux canaux.
Idéalement, la transition d’une infrastructure traditionnelle à un cloud intégré doit se faire en toute transparence, sans interruption ni temps d’arrêt. Mais pour y parvenir, un certain nombre d’étapes préparatoires sont nécessaires. Il peut s’agir d’établir une connectivité à haut débit et hautement disponible, ou encore d’adopter une stratégie de réplication en temps réel capable de refléter les services pendant la migration, même si de nouvelles données sont ajoutées à l’environnement.
Le réseau privé virtuel (VPN) est un élément clé de la technologie d’une architecture cloud intégrée. Non seulement il offre la vitesse et la flexibilité nécessaires pour déplacer les données et les applications sur des architectures distribuées, mais il peut également être mis en œuvre avec un chiffrement intégré pour mieux sécuriser les données en mouvement.
En fin de compte, cependant, l’objectif de l’intégration du cloud n’est pas seulement de rationaliser l’infrastructure ou d’augmenter les ressources, mais également d’améliorer la collaboration entre les employés pourvoyeurs de connaissances. Les nombreuses options d’hébergement et de stockage du cloud hybride sont idéales pour partager des données et des outils d’analytique entre plusieurs employés, même ceux qui sont séparés par de grandes distances.
Il est difficile de déterminer exactement comment ces architectures doivent être conçues, car chaque entreprise a ses propres exigences et objectifs opérationnels. Les données sensibles doivent probablement être conservées dans des clouds sur site, tout comme les données qui doivent être rapidement accessibles par les employés clés. Les charges de travail à volume élevé, en revanche, iront principalement dans les clouds publics, à condition qu’il existe des politiques et des systèmes garantissant une sécurité adéquate.
À tous points de vue, un environnement cloud intégré est une solution bien plus viable que plusieurs clouds disparates.
La réponse plus complexe à la question « qu’est-ce que l’intégration cloud ? » est d’empêcher que le type d’infrastructure basée sur des silos qui frappe les centres de données ne se répète dans le cloud.
L’intégration cloud nécessite une planification minutieuse, et si vous ne disposez pas des compétences nécessaires en interne, travailler avec un partenaire de confiance peut vous aider à rendre votre environnement cloud pleinement fonctionnel, sans erreurs coûteuses en cours de route.
Pour en savoir plus, je vous encourage à étudier la recherche d’une transition non disruptive vers le cloud pour votre entreprise. Découvrez ensuite les options de l’intégration cloud pour commencer à planifier le projet de votre entreprise.
