Qu’est-ce que l’intégration cloud ?

Le marché des plateformes d’intégration cloud hybride devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 14 % entre 2018 et 2023, selon un rapport Research and Markets. Les pilotes de cette activité sont nombreux et variés. Certaines organisations cherchent à utiliser des ressources intégrées pour prendre en charge les applications et les services en temps réel, tandis que d’autres envisagent de renforcer les capacités d’automatisation pour les back-offices et les plateformes orientées client. Les clouds intégrés offrent également une meilleure prise en charge des applications mobiles et offrent des options de déploiement et d’évolutivité plus faciles à tous les niveaux.

Il n’est donc pas étonnant que les plateformes d’intégration cloud gagnent en popularité. Mais que doivent attendre les DSI dans cette nouvelle branche de la technologie informatique ?

D’une part, leur plateforme doit offrir une protection suffisante pour les données au repos et en transit. Dans certaines régions du monde, principalement en Europe, il ne s’agit pas seulement d’une vision intelligente, mais d’une exigence réglementaire.

Une autre capacité clé est la mise en place d’une authentification appropriée entre les contrôleurs de données et les processeurs, car c’est le domaine que les pirates informatiques d’aujourd’hui sont le plus susceptibles de cibler.

En outre, l’intégration doit être complète pour tous les cas d’utilisation impliquant le transfert de données par lots vers des applications d’entreprise. Ce point est particulièrement important pour les charges extrêmement lourdes, comme lorsque les data scientists intègrent de nouveaux actifs numériques dans leurs workflows ou que les équipes marketing suivent des événements en temps réel pour obtenir de nouvelles informations ou lancer de nouveaux canaux.