Utilisation

Créer vos API Accélérez la création d’API grâce à une expérience utilisateur simplifiée pour exposer les données, les microservices, les applications métier et les services SaaS par le biais de normes ouvertes. Améliorez la productivité des développeurs et la qualité des API grâce à des outils de développement intégrés et à la génération automatisée de tests. En savoir plus

Gérer vos API Organisez, publiez et analysez rapidement n’importe quelle API grâce à la gouvernance et au contrôle des versions tout au long du cycle de vie de l’API. Organisez de nombreux formats d’API en produits API avec une visibilité totale sur les consommateurs, internes et externes. En savoir plus

Sécuriser vos API Accélérez la rentabilisation grâce à des stratégies intégrées faciles à appliquer pour sécuriser, contrôler et arbitrer la livraison des API. Protégez vos données et vos actifs métier en déployant des passerelles, à proximité de vos applications et microservices cloud natifs ou dans la zone DMZ. En savoir plus