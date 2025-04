Qu’est-ce que la gouvernance des API ?

La gouvernance des API est importante, car elle permet de garantir la disponibilité et la sécurité des API à mesure que les environnements informatiques deviennent plus complexes et que les organisations s’appuient davantage sur des microservices et des applications (comme les solutions SaaS) réparties dans divers environnements. Grâce à la gouvernance des API, les organisations peuvent offrir leurs services et capacités à des clients internes et externes, tout en garantissant la sécurité et le contrôle.

C’est particulièrement vrai pour les grandes entreprises, dont beaucoup utilisent des milliers d’API.1 Une gouvernance efficace des API garantit que le programme API d’une organisation fonctionne de manière efficace et cohérente, et s’aligne sur les objectifs de l’entreprise. Par exemple, elle permet à une organisation de créer des API qui peuvent être utilisées pour intégrer des systèmes existants dans des services composites et interagir avec des applications et des services plus modernes hébergés dans le cloud.

La gouvernance des API est également importante, car elle permet de réduire la redondance et d’atténuer les risques qui accompagnent la prolifération des API. La gouvernance des API permet aux parties prenantes de mieux comprendre les capacités disponibles et de savoir comment les utiliser efficacement, ainsi que d'identifier les besoins en développement futurs. Les politiques de gouvernance des API favorisent la standardisation de la conception et du développement des API, assurant la cohérence entre les nouvelles API et les autres API modulaires. En outre, la gouvernance des API établit des normes pour la conception et le développement des API, ce qui permet d'assurer leur cohérence et leur interopérabilité avec les autres API de l'organisation.

La gouvernance des API est particulièrement importante pour les organisations qui adoptent une stratégie API-first. Une stratégie API-first place les API au cœur du développement, les considérant comme des actifs stratégiques pour l'entreprise, plutôt que comme une réflexion secondaire. La gouvernance des API permet d'établir des normes qui assurent la modularité et l'interopérabilité des API, garantissant ainsi que les nouvelles API ajoutées au système fonctionnent correctement et apportent une valeur ajoutée.