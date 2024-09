Qu'est-ce que la gestion du cycle de vie des applications (ALM) ?

L’ALM exige que les équipes DevOps et commerciales collaborent tout au long du cycle de vie pour déployer et fournir des applications fonctionnelles, qui répondent aux objectifs de l’entreprise. L’ALM englobe de nombreuses disciplines connexes telles que la gestion des exigences, la programmation informatique, le développement logiciel, les tests et la maintenance des logiciels, la conduite du changement, l’intégration continue et la gestion de projet, pour n’en citer que quelques exemples.



Le développement d’applications est un processus collaboratif. Pour être efficace, il est donc important que toutes les parties prenantes aient une visibilité là-dessus. Les outils ALM rationalisent la création d’applications grâce à une méthodologie définie pour garantir des produits de qualité. Les outils de gestion du cycle de vie des applications permettent aux équipes informatiques d’automatiser processus et workflows pour accélérer le déploiement et améliorer la maintenance tout au long du cycle de vie des applications.

Pour bien gérer le cycle de vie des applications, il est essentiel de bien comprendre les différentes étapes de l’ALM et de définir clairement la stratégie et le plan à suivre lors du développement, du déploiement et au-delà. Pour réussir le lancement de leurs produits, les équipes doivent accorder la même importance à chaque étape du processus. Étant donné que les entreprises dépendent de plus en plus des applications pour atteindre leurs objectifs, il est important de disposer d’outils et de technologies capables de fournir des applications qui répondent aux besoins des utilisateurs.