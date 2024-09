En quoi consistent les tests de logiciels ?

Les tests logiciels suivent un processus commun. Les tâches ou étapes comprennent la définition de l'environnement de test, l'élaboration de cas de test, la rédaction de scripts, l'analyse des résultats des tests et l'envoi de rapports sur les défauts.

Les tests peuvent prendre du temps. Pour les petites versions logicielles (builds), des tests manuels ou des tests ad hoc peuvent suffire. Cependant, pour les systèmes plus importants, des outils sont fréquemment utilisés pour automatiser les tâches. Les tests automatisés aident les équipes à mettre en œuvre différents scénarios, à tester les éléments différenciateurs (comme le déplacement de composants dans un environnement cloud) et à obtenir rapidement des commentaires sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Une bonne approche de test englobe l'interface de programmation des applications (API), l'interface utilisateur et les niveaux du système. Plus les tests sont automatisés et exécutés tôt, mieux c'est. Certaines équipes développent des outils d'automatisation des tests en interne. Cependant, les solutions des fournisseurs offrent des fonctionnalités qui peuvent rationaliser les principales tâches de gestion des tests, du type :

Tests continus

Les équipes de projet testent chaque version au fur et à mesure qu'elle est disponible. Ce type de test logiciel repose sur une automatisation des tests intégrée au processus de déploiement. Cela permet de valider les logiciels dans des environnements de test réalistes plus tôt dans le processus, ce qui améliore la conception et réduit les risques.

Gestion de la configuration

Les organisations gèrent de manière centralisée les ressources de test et déterminent quelles versions de logiciels doivent être testées. Les équipes ont accès à des ressources comme le code, les exigences, les documents de conception, les modèles, les scripts de test et les résultats des tests. Les bons systèmes comprennent l'authentification des utilisateurs et des pistes d'audit pour aider les équipes à respecter les exigences de conformité avec un minimum d'efforts administratifs.

Virtualisation des services

Les environnements de test peuvent ne pas être disponibles, en particulier au début du développement du code. La virtualisation des services simule les services et les systèmes manquants ou non encore achevés, ce qui permet aux équipes de réduire les dépendances et de tester plus rapidement. Ils peuvent réutiliser, déployer et modifier une configuration pour tester différents scénarios sans avoir à modifier l'environnement d'origine.

Suivi des défauts ou des bugs

Le suivi des défauts est important pour les équipes de test et de développement afin de mesurer et d'améliorer la qualité. Les outils automatisés permettent aux équipes de suivre les défauts, d'en mesurer la portée et l'impact, et d'identifier les problèmes connexes.

Indicateurs et rapports

Les rapports et les analyses permettent aux membres de l'équipe de partager l'état d'avancement, les objectifs et les résultats des tests. Des outils avancés permettent d’intégrer les indicateurs du projet et de présenter les résultats dans un tableau de bord. Les équipes voient rapidement l'état général d'un projet et peuvent surveiller les relations entre les tests, le développement et d'autres éléments du projet.