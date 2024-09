IBM DevOps Test Virtualization permet d’effectuer des tests précoces et fréquents au cours du cycle de développement. Il supprime les dépendances en virtualisant tout ou partie d’une application ou d’une base de données, de sorte que les équipes chargées des tests de logiciels n’ont pas à attendre la disponibilité de ces ressources pour commencer.

IBM DevOps Test Virtualization permet aux équipes de commencer les tests au plus tôt, de façon à apporter les correctifs dès que possible, lorsqu’ils sont moins chers et moins à même de perturber le travail de l’équipe de livraison. Il aide en outre au respect des délais.