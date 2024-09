La productivité est à portée de clic avec IBM API Connect.

Travaillez à partir de l’interface graphique ou de la ligne de commande pour accélérer et automatiser le développement et les tests des API que vous gérez. Développez vos API dans le navigateur ou avec les outils natifs de développement et l’environnement de test local facultatif. Conservez les normes natives grâce à notre expérience de premier choix pour créer ou importer des API REST (OpenAPI v2 et v3), SOAP (WSDL), GraphQL et WebSockets.