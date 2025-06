Qu’est-ce que la gestion des opérations informatiques (ITOM) ? 

Les équipes informatiques cherchent à créer des expériences et des applications plus riches et plus robustes. Pour ce faire, les outils d’ITOM s’intègrent aux outils existants afin d’extraire de meilleures informations à partir des données. Les organisations se tournent vers l’automatisation assistée par l’IA pour améliorer la vitesse, la visibilité, l’utilisation et la fourniture de services.

L’intelligence artificielle pour les opérations informatiques (AIOps) permet aux entreprises d’utiliser les capacités de l’IA pour interpréter et exploiter de manière proactive d’énormes volumes de données, identifier les événements importants et les modèles liés à la performance et à la disponibilité des applications, et diagnostiquer les causes profondes. Grâce à ces actions, l’AIOps aide les entreprises à réduire leurs coûts et à améliorer l’efficacité de leur service informatique. Selon le rapport de l’EMA AI(Work)Ops 2021: The State of AIOps, l’AIOps a prouvé qu’elle était efficace pour les entreprises qui l’ont adoptée très tôt. Dans 80 % des implantations, elle retourne une valeur très élevée par rapport aux coûts, et elle est rentabilisée dans 100 % des cas.

De plus, le logiciel d’ITOM prend en charge les tâches informatiques grâce à l’intelligence artificielle (IA) et au machine learning (ML). L’IA et le ML aident les équipes à automatiser les tâches d’ITOM, à gérer les services informatiques en low code ou en no-code, et à proposer une gestion proactive des incidents, le but étant d’anticiper les problèmes et de les résoudre plus rapidement. Ces progrès contribuent à rendre les programmes d’ITOM plus efficaces tout en allégeant la charge des services informatiques.

Les avantages de l’AIOps aident à résoudre les défis de l’ITOM en fournissant :