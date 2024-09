Qu'est-ce qu'un centre d'assistance ?

Un centre d'assistance améliore considérablement l'expérience utilisateur (UX) pour les équipes d'assistance et les utilisateurs qu'elles desservent. Plus précisément, il booste la productivité du support informatique pour améliorer les solutions et la satisfaction des clients. Voici cinq aspects d'un service de support qui profitent aux agents de support ainsi qu'à leurs clients :

Base de connaissances : Renseigne les clients sur leurs interrogations par le biais de la documentation correspondante. Les bases de connaissances modernes incluent l'automatisation qui guide les clients vers les solutions dont ils ont besoin avant de devoir parler à un agent en direct. Balisage et analytique : Crée des informations qui aident les agents à mieux détecter et résoudre les demandes de service. Cela révèle des informations essentielles sur les besoins des clients, ce qui peut conduire à de nouvelles offres de produits et à une nouvelle documentation, ainsi qu'à de nouveaux protocoles de services informatiques. Prise en charge multicanal : Permet aux agents d'unifier plusieurs canaux (par exemple, le téléphone, la vidéo, l'e-mail, le chat) dans une seule interface pour mieux assister les clients. Cet engagement séquentiel permet d'éviter que les tickets d'assistance soient "ballottés" entre les différents canaux ou qu'ils se "perdent dans les méandres" des technologies et des ressources informatiques. Automatisation du support : Permet aux agents d'accélérer leur processus de réponse et de résolution en automatisant les tâches répétitives (par exemple, le marquage, la gestion des tickets du centre d'assistance). Surveillance des performances : Permet aux responsables du centre d'assistance de suivre et de rendre compte de la qualité et de la quantité de l'engagement client. Cela les aide à mesure les progrès du service et à établir des indicateurs de benchmark pour l'avenir.