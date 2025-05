Le catalogue d’agents est votre guichet unique pour découvrir des agents personnalisés, des agents publiés par IBM ainsi que des agents créés par des partenaires. Vous pouvez effectuer une recherche par domaine, par cas d’utilisation ou par nom d’application pour trouver rapidement l’agent ou l'outil le plus adapté. Pour les créateurs, cela signifie : plus de flexibilité, une meilleure collaboration et un environnement élargi pour innover – fini les silos, plus de limites. Une nouvelle manière de découvrir les outils d’IA, pensée pour un écosystème ouvert.