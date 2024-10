Qu’est-ce que l’automatisation informatique ?

L’automatisation informatique fait souvent partie des projets de transformation numérique. Elle implique généralement l'utilisation de logiciels et d'autres technologies pour automatiser les processus informatiques manuels. L’automatisation informatique réduit la pression sur les professionnels de l’informatique à mesure que les attentes des clients augmentent.

Les entreprises exigent de plus en plus de nouvelles fonctionnalités de produits améliorées ainsi que des temps d’arrêt réduits. À mesure que l’automatisation informatique prend en charge davantage de travail manuel, les équipes peuvent hiérarchiser plus efficacement ces tâches à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients.

Alors que les organisations de toutes tailles adoptent la technologie d’automatisation, les chefs d’entreprise doivent décider comment en tirer le meilleur parti pour compléter ou améliorer le travail effectué par leurs employés. Les entreprises concentrent leurs efforts en matière d’automatisation sur la gestion des tâches informatiques et leur permettent d’accélérer leur mise sur le marché, d’accélérer leur temps de réponse aux clients et d’atténuer les menaces et les risques.

Les organisations qui automatisent une plus grande partie de leurs processus améliorent leur offre de plusieurs façons, notamment en lançant de nouvelles solutions grâce à une plus grande efficacité et en répondant à une demande accrue grâce à une meilleure évolutivité.



En outre, ceux qui utilisent une technologie automatisée qui répond à la fois aux événements internes et externes sont mieux équipés pour relever les défis. Ils peuvent également identifier plus rapidement de nouvelles opportunités grâce à des scripts et à l'analyse de données en temps réel.

L’automatisation informatique permet aux employés de se concentrer sur la montée en compétences et sur les problèmes de niveau supérieur. Par exemple, l’augmentation de la bande passante permet aux utilisateurs de se concentrer sur l’impact de nouvelles technologies telles que l’IA générative et l’informatique quantique. Ils peuvent également consacrer plus de temps à la planification stratégique et à l’établissement de relations. Enfin, la suppression des tâches répétitives et à faible impact des workloads des employés contribue à maintenir l'engagement et la satisfaction des employés.