Qu'est-ce que la virtualisation de bureau ?

Infrastructure de bureau virtuel (VDI)



Dans un modèle de déploiement VDI, le système d'exploitation fonctionne sur une machine virtuelle (VM) qui est hébergée sur un serveur dans un centre de données. L'image du bureau est transmise via le réseau jusqu'à l'appareil de l'utilisateur final, qui peut alors interagir avec le bureau (ainsi qu'avec les applications et le système d'exploitation sous-jacents) comme s'il s'agissait d'un appareil local.

La VDI fournit à chaque utilisateur sa propre machine virtuelle dédiée exécutant son propre système d'exploitation. Les ressources du système d'exploitation (pilotes, unités centrales, mémoire, etc.) fonctionnent à partir d'une couche logicielle appelée hyperviseur, qui imite leur production, gère l'allocation des ressources à plusieurs machines virtuelles et leur permet de fonctionner côte à côte sur le même serveur.

L'un des principaux avantages de la VDI est qu'elle permet de fournir le bureau et le système d'exploitation Windows 10 aux appareils de l'utilisateur final. Cependant, comme la VDI ne prend en charge qu'un seul utilisateur par instance Windows 10, elle nécessite une machine virtuelle distincte pour chaque utilisateur Windows 10.

Services de bureau à distance (RDS)

Dans le service de bureau à distance (RDS), également appelé hôte de session bureau à distance (RDSH), les utilisateurs accèdent à distance aux bureaux et applications Windows via le système d'exploitation Microsoft Windows Server. Les images des applications et du bureau sont mises à disposition via Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP). Anciennement connu sous le nom de Microsoft Terminal Server, ce produit est resté pratiquement inchangé depuis sa version initiale.

Du point de vue de l'utilisateur final, le RDS et la VDI sont identiques. Mais dans la mesure où une instance de Windows Server peut prendre en charge autant d'utilisateurs simultanés que le matériel du serveur le permet, le RDS représente une option de virtualisation de bureau plus économique. Il convient également de noter que les applications testées ou certifiées pour une exécution sur Windows 10 peuvent ne pas être testées ou certifiées pour une exécution sur le système d'exploitation Windows Server.

Bureau en tant que service (DaaS)

Dans le DaaS, les machines virtuelles sont hébergées sur un serveur cloud par un fournisseur tiers. Le DaaS est facilement évolutif, peut être plus flexible que des solutions sur site, et se déploie généralement plus vite que les autres options de virtualisation de bureau.

Comme les autres types de virtualisation de bureau dans le cloud, le DaaS partage un grand nombre des avantages du cloud computing, notamment la prise en charge des charges de travail fluctuantes et des demandes de stockage changeantes, la tarification basée sur l'utilisation et la possibilité de rendre les applications et les données accessibles à partir de presque n'importe quel appareil connecté à Internet. Le principal inconvénient du DaaS est que les fonctionnalités et les configurations ne sont pas toujours aussi personnalisables qu'on le souhaiterait.