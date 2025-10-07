Qu'est-ce que la virtualisation de bureau ?

La virtualisation de bureau crée une version logicielle (ou virtuelle) de l'environnement de bureau et du système d'exploitation de l'utilisateur final qui est dissociée de l'appareil informatique ou du client de l'utilisateur final. Cela permet à l'utilisateur d'accéder à son bureau à partir de n'importe quel appareil informatique.
Infrastructure de bureau virtuel (VDI)
Dans un modèle de déploiement VDI, le système d'exploitation fonctionne sur une machine virtuelle (VM) qui est hébergée sur un serveur dans un centre de données. L'image du bureau est transmise via le réseau jusqu'à l'appareil de l'utilisateur final, qui peut alors interagir avec le bureau (ainsi qu'avec les applications et le système d'exploitation sous-jacents) comme s'il s'agissait d'un appareil local.
La VDI fournit à chaque utilisateur sa propre machine virtuelle dédiée exécutant son propre système d'exploitation. Les ressources du système d'exploitation (pilotes, unités centrales, mémoire, etc.) fonctionnent à partir d'une couche logicielle appelée hyperviseur, qui imite leur production, gère l'allocation des ressources à plusieurs machines virtuelles et leur permet de fonctionner côte à côte sur le même serveur.
L'un des principaux avantages de la VDI est qu'elle permet de fournir le bureau et le système d'exploitation Windows 10 aux appareils de l'utilisateur final. Cependant, comme la VDI ne prend en charge qu'un seul utilisateur par instance Windows 10, elle nécessite une machine virtuelle distincte pour chaque utilisateur Windows 10.
Services de bureau à distance (RDS)
Dans le service de bureau à distance (RDS), également appelé hôte de session bureau à distance (RDSH), les utilisateurs accèdent à distance aux bureaux et applications Windows via le système d'exploitation Microsoft Windows Server. Les images des applications et du bureau sont mises à disposition via Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP). Anciennement connu sous le nom de Microsoft Terminal Server, ce produit est resté pratiquement inchangé depuis sa version initiale.
Du point de vue de l'utilisateur final, le RDS et la VDI sont identiques. Mais dans la mesure où une instance de Windows Server peut prendre en charge autant d'utilisateurs simultanés que le matériel du serveur le permet, le RDS représente une option de virtualisation de bureau plus économique. Il convient également de noter que les applications testées ou certifiées pour une exécution sur Windows 10 peuvent ne pas être testées ou certifiées pour une exécution sur le système d'exploitation Windows Server.
Bureau en tant que service (DaaS)
Dans le DaaS, les machines virtuelles sont hébergées sur un serveur cloud par un fournisseur tiers. Le DaaS est facilement évolutif, peut être plus flexible que des solutions sur site, et se déploie généralement plus vite que les autres options de virtualisation de bureau.
Comme les autres types de virtualisation de bureau dans le cloud, le DaaS partage un grand nombre des avantages du cloud computing, notamment la prise en charge des charges de travail fluctuantes et des demandes de stockage changeantes, la tarification basée sur l'utilisation et la possibilité de rendre les applications et les données accessibles à partir de presque n'importe quel appareil connecté à Internet. Le principal inconvénient du DaaS est que les fonctionnalités et les configurations ne sont pas toujours aussi personnalisables qu'on le souhaiterait.
La VDI est populaire parce qu'elle offre une version virtualisée d'un modèle informatique familier, l'ordinateur de bureau physique. Cependant, sa mise en œuvre vous oblige à gérer tous les aspects de l'infrastructure, notamment le matériel, les systèmes d'exploitation et les applications, ainsi que l'hyperviseur et les logiciels associés. Cela peut être difficile si votre expérience et vos compétences en VDI sont limitées. L'achat de tous les composants d'infrastructure peut nécessiter un investissement initial important.
Le RDS/RDSH peut être un choix judicieux s'il prend en charge les applications spécifiques dont vous avez besoin et si vos utilisateurs finaux n'ont besoin d'accéder qu'à ces applications, et non à des bureaux Windows complets. Le RDS offre une plus grande densité d'utilisateurs finaux par serveur que la VDI, et les systèmes sont généralement moins coûteux et plus évolutifs que des environnements VDI complets. Cependant, votre personnel a besoin des compétences et de l'expérience requises pour administrer et gérer la technologie RDS/RDSH.
Le DaaS gagne actuellement en popularité, car les équipes informatiques sont plus à l'aise avec les bureaux partagés et les applications partagées. De manière générale, il s'agit de l'option la plus rentable. C'est aussi la plus facile à administrer, car elle ne nécessite que peu d'expertise interne en matière de gestion d'infrastructure ou de VDI. Elle est facilement extensible et implique des dépenses d'exploitation plus que des dépenses d'investissement, une structure de coûts plus abordable pour beaucoup d'entreprises.
La virtualisation de bureau offre de nombreux avantages potentiels qui peuvent varier selon le modèle de déploiement que vous choisissez.
Facilité d'administration. La virtualisation de bureau peut faciliter la gestion des besoins informatiques des employés par les équipes informatiques. Votre entreprise peut gérer un seul modèle de machine virtuelle pour les employés avec des rôles similaires au lieu de gérer différents ordinateurs qui doivent être reconfigurés, mis à jour ou corrigés lorsque des modifications logicielles doivent être faites. Cela permet d'économiser des ressources informatiques et du temps.
Économies de coûts Beaucoup de solutions de bureau virtuel vous permettent de consacrer une plus grande partie de votre budget informatique à des dépenses d'exploitation plutôt qu'à des dépenses d'investissement. Comme les applications à traitement intensif nécessitent moins de puissance de traitement lorsqu'elles sont fournies par des machines virtuelles hébergées sur un serveur de centre de données, la virtualisation de bureau peut étendre la durée de vie d'appareils plus anciens ou moins puissants. Les solutions de bureau virtuel sur site peuvent nécessiter un investissement initial important dans le matériel serveur, le logiciel hyperviseur et d'autres infrastructures, ce qui fait du DaaS basé sur le cloud (où vous ne payez que des frais normaux basés sur l'utilisation) une option plus attrayante.
Productivité améliorée. La virtualisation de bureau permet aux salariés d'accéder plus facilement aux ressources informatiques de l'entreprise. Ils peuvent travailler à tout moment, n'importe où, à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.
Prise en charge d'une grande variété de dispositifs. Les bureaux virtuels peuvent prendre en charge l'accès au bureau à distance à partir d'une grande variété de dispositifs, notamment les ordinateurs portables et de bureau, les clients légers, les clients zéro, les tablettes et même certains téléphones mobiles. Vous pouvez utiliser les bureaux virtuels pour fournir des expériences semblables à un poste de travail et accéder à l'intégralité du bureau partout, à tout moment, quel que soit le système d'exploitation natif de l'appareil de l'utilisateur final.
Sécurité plus forte. Dans la virtualisation de bureau, l'image du bureau est abstraite et séparée du matériel physique utilisé pour y accéder. La machine virtuelle utilisée pour fournir l'image de bureau peut être un environnement étroitement contrôlé géré par le service IT de l'entreprise.
Agilité et évolutivité. Le déploiement de nouvelles machines virtuelles et la mise à disposition de nouvelles applications chaque fois que nécessaire sont des processus rapides et simples. De même, il est tout aussi facile de le supprimer lorsque vous n'en avez plus besoin.
Meilleures expériences des utilisateurs finaux. Lorsque vous mettez en œuvre la virtualisation de bureau, vos utilisateurs finaux bénéficient d'une expérience d'une grande richesse, sans perte des fonctionnalités auxquelles ils sont habitués, comme l'impression ou l'accès aux ports USB.
Le logiciel requis pour la mise à disposition de bureaux virtuels dépend de la méthode de virtualisation que vous choisissez.
Avec l'infrastructure de postes de travail virtuels (VDI), le système d'exploitation du bureau (le plus souvent Microsoft Windows) s'exécute et est géré dans le centre de données. Le logiciel d'hyperviseur s'exécute sur le serveur hôte, fournissant l'accès à une machine virtuelle à chaque utilisateur final sur le réseau. Le logiciel de courtier de connexion est requis pour authentifier les utilisateurs, connecter chacun d'entre eux à une machine virtuelle, surveiller les niveaux d'activité et réaffecter la machine virtuelle lorsque la connexion est terminée. Les courtiers de connexion peuvent être intégrés à l'hyperviseur ou achetés séparément.
Les services de bureau distant (RDS/RDSH) peuvent être mis en œuvre à l'aide d'utilitaires qui sont intégrés avec le système d'exploitation Microsoft Windows.
Si vous choisissez une solution de bureau en tant que service (DaaS), toutes les installations logicielles, la configuration et la maintenance seront traitées par le fournisseur de services hébergé sur le cloud DaaS. Cela inclut les applications, les systèmes d'exploitation, les fichiers et les préférences utilisateur.
