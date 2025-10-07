Qu’est-ce que l’hyperautomatisation ?

L’hyperautomatisation consiste à automatiser tout ce qui peut l’être au sein d’une organisation. Les organisations qui adoptent l’hyperautomatisation cherchent à rationaliser les processus de leur entreprise à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), de l’automatisation robotisée des processus (RPA) et d’autres technologies afin qu’elles s’exécutent sans intervention humaine.
L’hyperautomatisation est une approche émergente de l’automatisation, mais Gartner l’a déjà identifiée comme l’une des 10 principales tendances technologiques stratégiques. Selon une enquête récemment menée par le cabinet de conseil, 85 % des participants « augmenteront ou maintiendront leurs investissements dans l’hyperautomatisation de leur organisation au cours des 12 prochains mois », et plus de 56 % ont déjà quatre initiatives de ce type opérant en simultané. Selon Gartner, « l’hyperautomatisation passe rapidement d’une option à une condition de survie », classant « les processus de travail obsolètes comme le problème numéro 1 du personnel ».
Il est également important de noter le rôle de la pandémie dans l’adoption et l’accélération de l’hyperautomatisation sur le marché : elle a entraîné la priorisation de la transformation numérique et des initiatives d’automatisation au cours de l’année dernière. Par ailleurs, l’écosystème métier opère de manière distribuée. L’hyperautomatisation allège donc la charge que les processus répétitifs et l’infrastructure existante représentent pour une organisation et ses ressources. Grâce aux changements permis par l’hyperautomatisation, une organisation est en mesure de fonctionner de manière plus rationnelle, ce qui se traduit souvent par une réduction des coûts et un gain de compétitivité.
L’infrastructure et les processus existants peuvent ralentir une organisation et affecter sa compétitivité. Une automatisation simple et basée sur les tâches ne permet pas d’obtenir les résultats transversaux qui stimuleront la prise de décision et les résultats de l’entreprise. L’hyperautomatisation, en revanche, transforme une organisation en automatisant autant de processus et de tâches que possible.
La différence entre l’automatisation et l’hyperautomatisation est souvent floue. L’automatisation fait référence à la réalisation d’une tâche répétitive sans intervention manuelle. Elle a généralement lieu à plus petite échelle et passe par la création de solutions conçues pour répondre à des tâches individuelles. En revanche, l’hyperautomatisation renvoie à l’utilisation de plusieurs outils d’automatisation pour concevoir une automatisation intelligente, y compris le machine learning et la RPA pour faire évoluer les initiatives d’automatisation.
Plusieurs étapes et composants peuvent guider les organisations dans leur adoption de l’hyperautomatisation :
L’hyperautomatisation transforme les sociétés en rationalisant les processus métier en éliminant les tâches répétitives et en automatisant les tâches manuelles. Cela présente un certain nombre d’avantages. Elle permet aux organisations d’effectuer des tâches avec cohérence, précision et rapidité. Cela permet de réduire les coûts et, d’une manière générale, d’améliorer l’expérience de l’utilisateur.
Toute nouvelle approche des processus métier ou de l’infrastructure est liée à des défis, et l’hyperautomatisation ne fait pas exception. De nombreuses sociétés ne se sentent pas prêtes à fournir les efforts nécessaires à l’automatisation en raison de données brutes ou de mauvaise qualité et du manque de ressources possédant les compétences techniques pour y remédier. Des programmes de reconversion sont disponibles, ce qui peut aider les organisations à répondre à ces besoins et à développer une approche adaptée à la réalisation de leurs objectifs.
Parmi les autres défis, celui du choix sur un marché de produits en constante croissance et évolution n’est pas des moindres. La décision concernant les produits que les organisations doivent mettre à la disposition de leurs clients peut être intimidante. Face à ce marché inondé, on peut s’attendre à une série de fusions et d’acquisitions pour réduire les redondances entre les offres de produits, ce qui aiderait les clients à évaluer plus efficacement les fournisseurs potentiels.
Le secteur de la santé peut tirer parti de ce processus, qui offre une meilleure expérience aux patients, des résultats financiers plus solides et des données plus précises. L’hyperautomatisation permet d’automatiser les cycles de facturation, la communication avec les clients et le recouvrement. Elle peut également gérer les dossiers des patients, la collecte et le regroupement de données, et fournir des résultats utiles pour des plans de traitement plus précis.
L’hyperautomatisation facilite également la conformité aux réglementations, ce qui est essentiel à la viabilité et au succès de tout établissement de santé. Elle accompagne la gestion de l’inventaire et l’approvisionnement des médicaments, et peut servir à créer les plannings ainsi que d’autres ressources. Les utilisations de l’hyperautomatisation dans le secteur de la santé sont infinies, et ses avantages se ressentent tant au niveau de l’organisation que des partenaires et des patients. Lisez notre étude de cas sur les soins de santé.
La pandémie a grandement affecté la réception du matériel en temps voulu, et le manque de personnel a entraîné des retards dans les processus, ce qui a créé au mieux un défi logistique.
La RPA permet d’effectuer le contrôle des stocks à tout moment, en veillant à ce qu’une vue à jour des niveaux de stock et de la disponibilité des produits soit accessible en permanence. Outre la vérification des stocks, la RPA peut servir à l’approvisionnement, à la tarification, à la facturation, à la demande de devis, au suivi et à la saisie des données, ainsi qu’à la maintenance et la réparation du système. En supprimant la dépendance aux interventions manuelles pour les processus répétitifs, l’hyperautomatisation permet de gagner en vitesse, en efficacité et en précision. Lisez notre étude de cas sur la chaîne d’approvisionnement avec Inter Aduaneira.
Les secteurs de la banque et de la finance sont soumis à une pression constante : ils doivent réduire les coûts, améliorer l’efficacité et offrir une expérience client plus disponible et plus personnelle.
L’hyperautomatisation peut fournir aux membres du personnel des données de qualité supérieure afin qu’ils puissent recourir plus efficacement au business process management (BPM) pour fournir aux clients des informations qui leur permettent de prendre des décisions plus éclairées. Elle apporte également l’efficacité du back-end nécessaire à une disponibilité 7 jours sur 7 des applications bancaires et financières en ligne, ainsi qu’au respect des réglementations et au reporting qu’elle exige. Les secteurs bancaire et financier brassent de gros volumes de données, qui peuvent être difficiles à gérer. L’hyperautomatisation leur permet de rationaliser les tâches concernées, pour des processus plus rapides, plus cohérents et moins sujets aux erreurs. Voici quelques exemples plus spécifiques de Gartner (lien externe à ibm.com) :
Les secteurs de la banque et de la finance sont également soumis à de nombreuses réglementations et exigences de conformité. L’hyperautomatisation a transformé un grand nombre de leurs processus de base, ce qui leur permet de répondre à ces exigences avec une plus grande efficacité et à moindre coût.
Le secteur de la vente au détail regorge d’opportunités d’automatisation. De plus en plus de personnes commandent en ligne et s’inscrivent aux programmes de fidélité, ce qui assoit la place du commerce électronique dans le traitement des commandes. L’hyperautomatisation assistée par l’IA peut rationaliser les processus front end tels que le marketing ciblé par le biais du placement des publicités sur les réseaux sociaux et du marketing ciblé par e-mail, de la reconnaissance de la fidélité en ligne, de la reconnaissance faciale lorsqu’un client entre dans un magasin, etc.
L’hyperautomatisation permet de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité et la précision des processus d’arrière-plan du commerce de détail concernant l’approvisionnement, la facturation, la gestion des fournisseurs, le stock et le transport.
Elle apporte aussi des fonctionnalités de suivi et d’analyse certains critères du marché, tels que la tarification concurrentielle et le feedback client, afin de prendre des décisions plus rapides et plus précises qui stimulent le chiffre d’affaires et la rentabilité.
Des processus plus rapides et des temps d’attente plus courts pour les clients : c’est le tour de force de l’automatisation alimentée par l’IA.
