Qu’est-ce que l’hyperautomatisation ?

L’hyperautomatisation dans le secteur de la santé

Le secteur de la santé peut tirer parti de ce processus, qui offre une meilleure expérience aux patients, des résultats financiers plus solides et des données plus précises. L’hyperautomatisation permet d’automatiser les cycles de facturation, la communication avec les clients et le recouvrement. Elle peut également gérer les dossiers des patients, la collecte et le regroupement de données, et fournir des résultats utiles pour des plans de traitement plus précis.

L’hyperautomatisation facilite également la conformité aux réglementations, ce qui est essentiel à la viabilité et au succès de tout établissement de santé. Elle accompagne la gestion de l’inventaire et l’approvisionnement des médicaments, et peut servir à créer les plannings ainsi que d’autres ressources. Les utilisations de l’hyperautomatisation dans le secteur de la santé sont infinies, et ses avantages se ressentent tant au niveau de l’organisation que des partenaires et des patients. Lisez notre étude de cas sur les soins de santé.

Chaîne d’approvisionnement

La pandémie a grandement affecté la réception du matériel en temps voulu, et le manque de personnel a entraîné des retards dans les processus, ce qui a créé au mieux un défi logistique.

La RPA permet d’effectuer le contrôle des stocks à tout moment, en veillant à ce qu’une vue à jour des niveaux de stock et de la disponibilité des produits soit accessible en permanence. Outre la vérification des stocks, la RPA peut servir à l’approvisionnement, à la tarification, à la facturation, à la demande de devis, au suivi et à la saisie des données, ainsi qu’à la maintenance et la réparation du système. En supprimant la dépendance aux interventions manuelles pour les processus répétitifs, l’hyperautomatisation permet de gagner en vitesse, en efficacité et en précision. Lisez notre étude de cas sur la chaîne d’approvisionnement avec Inter Aduaneira.

Banque et finance

Les secteurs de la banque et de la finance sont soumis à une pression constante : ils doivent réduire les coûts, améliorer l’efficacité et offrir une expérience client plus disponible et plus personnelle.

L’hyperautomatisation peut fournir aux membres du personnel des données de qualité supérieure afin qu’ils puissent recourir plus efficacement au business process management (BPM) pour fournir aux clients des informations qui leur permettent de prendre des décisions plus éclairées. Elle apporte également l’efficacité du back-end nécessaire à une disponibilité 7 jours sur 7 des applications bancaires et financières en ligne, ainsi qu’au respect des réglementations et au reporting qu’elle exige. Les secteurs bancaire et financier brassent de gros volumes de données, qui peuvent être difficiles à gérer. L’hyperautomatisation leur permet de rationaliser les tâches concernées, pour des processus plus rapides, plus cohérents et moins sujets aux erreurs. Voici quelques exemples plus spécifiques de Gartner (lien externe à ibm.com) :

Airbus SE a tiré parti de l’hyperautomatisation basée sur l’IA pour lire les reçus de dépenses et les rapprocher des fournisseurs et dépenses acceptés pour repérer les anomalies et apprendre au fil du temps. Cela a diminué le temps moyen entre la soumission et l’approbation d’une note de frais de quelques semaines à quelques jours et réduit de moitié la charge de travail des évaluateurs.

Equinix, Inc. utilise la technologie de vision par ordinateur pour automatiser les processus de comptabilité fournisseurs. L’équipe a recours à la technologie OCR basée sur l’IA pour extraire les données des factures de fournisseurs au format PDF, ce qui lui permet de ne traiter que les exceptions et les extractions de données avec un faible niveau de fiabilité statistique. Au total, l’équipe financière récupère 14 000 heures par an et peut ainsi se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Les secteurs de la banque et de la finance sont également soumis à de nombreuses réglementations et exigences de conformité. L’hyperautomatisation a transformé un grand nombre de leurs processus de base, ce qui leur permet de répondre à ces exigences avec une plus grande efficacité et à moindre coût.

Distribution

Le secteur de la vente au détail regorge d’opportunités d’automatisation. De plus en plus de personnes commandent en ligne et s’inscrivent aux programmes de fidélité, ce qui assoit la place du commerce électronique dans le traitement des commandes. L’hyperautomatisation assistée par l’IA peut rationaliser les processus front end tels que le marketing ciblé par le biais du placement des publicités sur les réseaux sociaux et du marketing ciblé par e-mail, de la reconnaissance de la fidélité en ligne, de la reconnaissance faciale lorsqu’un client entre dans un magasin, etc.

L’hyperautomatisation permet de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité et la précision des processus d’arrière-plan du commerce de détail concernant l’approvisionnement, la facturation, la gestion des fournisseurs, le stock et le transport.

Elle apporte aussi des fonctionnalités de suivi et d’analyse certains critères du marché, tels que la tarification concurrentielle et le feedback client, afin de prendre des décisions plus rapides et plus précises qui stimulent le chiffre d’affaires et la rentabilité.