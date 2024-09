La collaboration entre Deloitte et IBM a débouché sur une solution innovante pour aider les organismes de santé publique à s’aligner sur les directives CMS et à adopter une approche plus modulaire de l’informatique d’entreprise. Avec l’architecture MES en place, les programmes peuvent maintenir leur technologie à jour avec beaucoup moins d’efforts et de dépenses, en remplaçant les modules individuels selon les besoins au lieu de repenser l’ensemble du système d’entreprise.

« L’avantage du système MES, c’est que si un organisme n’apprécie pas la fonctionnalité d’un module fournisseur particulier, il peut l’extraire et déployer facilement un nouveau module sans perturber le traitement des demandes de remboursement ou le fonctionnement d’autres modules mis en œuvre », explique Brian Erdahl, directeur et responsable de l’offre de marché chez Deloitte.

La plateforme MES aide également les programmes à fonctionner plus efficacement dans des domaines organisationnels disparates. « Les organismes peuvent échanger des données beaucoup plus facilement entre les modules, car ils ne sont pas verrouillés », explique M. Erdahl. « L’accès aux informations est plus facile et plus rapide. Les utilisateurs peuvent effectuer des analyses ou des rapports opérationnels dans le cadre de leurs programmes Medicaid en quelques heures seulement, au lieu de procéder à des extractions mensuelles par lots.