Qu’est-ce qu’un bureau virtuel ?

Un bureau virtuel est un poste de travail existant sous forme virtuelle qui est séparé des appareils physiques qui l’utilisent. Le bureau virtuel fournit une vue préconfigurée des systèmes d’exploitation et des applications accessibles sur différents appareils en ligne via des connexions Wi-Fi.
Le principal attrait d’un bureau virtuel, c’est qu’il est accessible à distance à partir de n’importe quel terminal que pourrait employer un utilisateur. Ainsi, tout au long de sa journée de travail, le même utilisateur final peut consulter son bureau virtuel sur un ordinateur portable, une tablette, un ordinateur de bureau ou un smartphone. Et à chaque fois, l’expérience utilisateur est identique à celle du serveur Windows physique. De plus, elle offre une compatibilité totale entre les plateformes.
Cette expérience n’est pas seulement adaptée à de nombreuses plateformes. Dans de nombreux cas, un bureau virtuel optimise l’expérience utilisateur car, contrairement à un poste de travail physique, l’environnement virtuel permet d’accéder à un espace de stockage supplémentaire et à d’autres ressources en fonction des besoins.
Bien que limitée à l’origine à un seul poste de travail, la technologie de bureau virtuel a progressé. Elle permet désormais à plusieurs utilisateurs de se rendre dans des espaces de travail sur un système partagé.
De nouveaux modèles d’utilisation flexibles combinent les solutions pour aider les partenaires et les clients à atteindre leurs objectifs financiers et améliorer la création de valeur dans les environnements cloud.
La création et la configuration de bureaux virtuels capables de prendre en charge plusieurs postes de travail utilisateur sont des opérations compliquées qui nécessitent généralement le développement et l’installation d’un logiciel par un client tiers. Le bureau virtuel peut être personnalisé et/ou créé en fonction des spécifications et besoins particuliers de l’entreprise.
Un bureau virtuel est une infrastructure personnalisée, générée par divers fournisseurs de postes de travail virtuels. Les concepteurs de bureaux virtuels les plus populaires sont Citrix (et son produit VDI Solutions), Microsoft (Azure) et VMware (Horizon).
Quel que soit le propriétaire, les étapes de création d’une infrastructure de bureaux virtuels sont relativement similaires. Tout d’abord, le fournisseur de bureaux virtuels crée une machine virtuelle à héberger sur site ou dans des environnements de cloud computing à l’aide d’un logiciel de virtualisation de bureau qui clone essentiellement le matériel de l’entreprise.
Lorsqu’un bureau virtuel est installé sur site, un logiciel appelé hyperviseur est créé pour gérer le processus en temps réel permettant à plusieurs utilisateurs d’accéder simultanément au bureau virtuel. Si un bureau virtuel est installé dans des environnements cloud, l’hyperviseur et toute l’infrastructure sont recréés dans le cloud, où la machine virtuelle est entièrement accessible.
Les ressources informatiques sont gérées et attribuées par l’hyperviseur ou le cloud public, selon que le bureau virtuel est utilisé sur site ou via un compte de cloud public (tel que FreeBSD, Linux ou Microsoft Windows 10).
Les bureaux virtuels relèvent de deux catégories, selon qu’ils sont conçus pour stocker des informations de manière continue ou pas : les bureaux persistants et les bureaux non persistants.
Un bureau persistant offre une expérience sur mesure, car l’utilisateur peut le personnaliser avec ses propres données, applications et imagerie visuelle. Les bureaux virtuels non persistants ont un style plus générique et partagent la même image de bureau.
D’un point de vue administratif, les bureaux persistants et non persistants présentent des différences dans la manière de les gérer. Les bureaux persistants nécessitent plus d’espace de stockage en raison de la quantité de personnalisation et de données à conserver pour que l’utilisateur bénéficie d’une expérience personnalisée chaque fois qu’il accède au bureau virtuel.
Et comme un bureau virtuel persistant est destiné à être utilisé au fil du temps, les administrateurs doivent également effectuer des mises à jour logicielles régulières pour ces postes de travail et déterminer comment gérer le stockage supplémentaire des workloads enregistrés.
Pour des raisons pratiques, dans de nombreux cas d’utilisation, les bureaux non persistants sont souvent considérés comme l’option la plus attractive pour les entreprises.
Les bureaux virtuels séduisent avant tout pour leur simplicité d'utilisation et de fonctionnement. La possibilité d’accéder à un bureau parfaitement reproduit depuis n’importe quel emplacement en ligne et appareil standard est inestimable, tant pour les commerciaux sur le terrain que pour les personnes devant travailler à distance dans d’autres sites.
Ce groupe peut inclure la main-d’œuvre temporaire effectuant des travaux saisonniers. Ces travailleurs peuvent souvent apporter et utiliser leurs propres appareils pour accéder au bureau virtuel, ce qui permet de réduire les coûts d’équipement et d’alléger les budgets informatiques. De même, des économies importantes peuvent être réalisées en utilisant des PC plus anciens comme terminaux de bureau virtuel.
Un autre avantage majeur des bureaux distants est qu’ils sont souvent mieux équipés, car l’environnement virtuel permet d’exploiter des ressources en ligne, contrairement aux postes de travail physiques. De plus, le stockage des données des bureaux virtuels dans le centre de données hors machines physiques facilite le contrôle de la sécurité des données.
L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) est un type de virtualisation de poste de travail, tandis qu’un bureau virtuel est un terme général qui désigne toute technologie qui sépare le poste de travail et le matériel. L’un des principaux avantages de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) est l’amélioration logicielle graphique qui permet d’afficher des présentations graphiques volumineuses et surdimensionnées (tels que des cartes) dans un format plus accessible (via un écran virtuel géant) en agrandissant l’écran d'affichage.
Ceci est accompli de deux manières :
En intégrant des bureaux virtuels interchangeables entre lesquels il est possible de cliquer comment lorsque l’on bascule entre plusieurs vues sur un poste de travail Windows.
En étendant la taille de l’écran au-delà des dimensions de l’appareil utilisé, puis en fournissant un moyen de faire défiler la présentation graphique afin que l’utilisateur puisse naviguer dans l’ensemble du bureau virtuel.
Les applications en streaming sont conçues pour présenter des bureaux virtuels et d’autres contenus selon une perspective globale. Certaines de ces applications contiennent même des interfaces conçues expressément pour présenter des écrans visuels. Par exemple, l’une de ces applications (lien externe à ibm.com) fournit une interface en forme d’intérieur de salle de cinéma pour afficher le contenu en streaming provenant de fournisseurs tels que Netflix.
Les bureaux virtuels sont également utilisés pour améliorer l’expérience de jeu immersive et prendre en charge l’utilisation de casques de réalité virtuelle comme Oculus Rift, Pico et HTC Vive. En plus de donner vie à d’incroyables environnements virtuels, les bureaux virtuels permettent de maintenir une faible latence pendant les jeux, garantissant ainsi une jouabilité hautes performances.
Les bureaux virtuels sont capables de fournir la puissance informatique supplémentaire nécessaire pour exécuter des jeux PCVR (PC Virtual Reality) et SteamVR (qui permet aux utilisateurs de gérer plusieurs composantes de l’expérience de jeu VR) avec suffisamment de puissance de traitement pour fonctionner sur du matériel comme les cartes graphiques Nvidia et les routeurs Wi-Fi.
Un hyperviseur est un logiciel spécialement conçu pour faciliter le processus de virtualisation des postes de travail en servant de gestionnaire de ressources automatisé. L’hyperviseur attribue des ressources à chaque bureau virtuel en fonction de ses besoins actuels. L’hyperviseur sert de pont entre le matériel physique et le matériel cloné des machines virtuelles. C’est donc le composant qui permet la virtualisation des postes de travail.
L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) désigne la création et la gestion d’environnements de bureau et d’applications qui permettent aux employés de travailler et d’accéder à des applications et services en dehors du bureau, au bureau ou à distance. Le VDI est l’un des types de bureau virtuel, la virtualisation des postes de travail étant un terme général qui couvre toute technologie qui sépare le bureau et le matériel.
Le bureau en tant que service (DaaS) est une version de VDI qui consomme moins de ressources de calcul. Dans cette configuration, un fournisseur de services héberge des workloads de bureau virtuel sur le cloud via le backend du déploiement VDI. Bien que bon nombre d’attributs du DaaS soient similaires à ceux de la VDI (comme une sécurité renforcée et la possibilité de travailler à distance), la tarification des solutions de bureau en tant que service est plus compétitive que celle de la VDI, car le DaaS nécessite moins d’investissement initial dans l’infrastructure.
