Qu’est-ce qu’un bureau virtuel ?

Le principal attrait d’un bureau virtuel, c’est qu’il est accessible à distance à partir de n’importe quel terminal que pourrait employer un utilisateur. Ainsi, tout au long de sa journée de travail, le même utilisateur final peut consulter son bureau virtuel sur un ordinateur portable, une tablette, un ordinateur de bureau ou un smartphone. Et à chaque fois, l’expérience utilisateur est identique à celle du serveur Windows physique. De plus, elle offre une compatibilité totale entre les plateformes.

Cette expérience n’est pas seulement adaptée à de nombreuses plateformes. Dans de nombreux cas, un bureau virtuel optimise l’expérience utilisateur car, contrairement à un poste de travail physique, l’environnement virtuel permet d’accéder à un espace de stockage supplémentaire et à d’autres ressources en fonction des besoins.

Bien que limitée à l’origine à un seul poste de travail, la technologie de bureau virtuel a progressé. Elle permet désormais à plusieurs utilisateurs de se rendre dans des espaces de travail sur un système partagé.