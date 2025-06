Qu’est-ce que Linux ?

Le noyau Linux est un noyau open source gratuit utilisé par tous les appareils et les systèmes qui exécutent le système d’exploitation Linux. Le noyau est un programme informatique qui connecte le matériel et les logiciels et qui permet aux utilisateurs de gérer différents composants du système, notamment les réseaux, les systèmes de fichiers, les pilotes, etc.

La conception du noyau est critique pour prévenir les conflits et maintenir la stabilité des processus importants qui font fonctionner un système informatique, comme les entrées/sorties (E/S), l’utilisation de l’unité centrale de traitement (CPU) et l’exécution des applications. Le noyau Linux est réputé pour sa flexibilité, sa stabilité et ses hautes performances, et le système d’exploitation Linux est devenu l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires au monde, en grande partie en raison de l’efficacité du noyau Linux.

Dans le système d’exploitation Linux, le noyau est associé à des logiciels et à des fonctionnalités pour constituer des distributions Linux qui permettent aux utilisateurs de faire fonctionner leur ordinateur de manière sûre et efficace.