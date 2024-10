Qu’est-ce que le stockage hyperconvergé ?

Les systèmes hyperconvergés vous permettent d’aller plus loin dans la convergence. En intégrant non seulement les composants matériels, mais aussi en les abstrayant dans le stockage défini par logiciel (SDS), l'infrastructure hyperconvergée peut mettre en commun et partager plus efficacement les ressources de stockage hyperconvergées sur l'ensemble du réseau de stockage virtuel (vSAN). Cette abstraction permet de distinguer le stockage pour créer un pool de stockage partagé à la fois flexible, rentable et agile.

Une solution d'infrastructure hyperconvergée fournit un accès administratif et une automatisation des ressources par le biais d'une couche logicielle connue sous le nom d'hyperviseur, un système unique capable d'intégrer tout le stockage disponible à travers tous les composants du centre de données dans une plateforme hyperconvergée.



Étant donné que les logiciels HCI ne nécessitent pas d'appliances HCI spécialisées et qu'ils s'exécutent sur du matériel standard avec une haute disponibilité, les fournisseurs HCI et les équipes informatiques reconnaissent que le stockage hyperconvergé est un moyen rentable d'étendre les ressources de stockage de données.