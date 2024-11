La sécurisation des données d’entreprise peut s’avérer difficile, en particulier lorsqu’elles sont réparties sur différentes plateformes cloud, applications et sites. À mesure que le volume de données augmente dans les infrastructures cloud, il devient plus difficile de déterminer où se trouvent les informations sensibles et quels sont les risques de sécurité qui y sont associés. Par ailleurs, les données restent l’actif le plus précieux pour les entreprises et sont très convoitées par ceux qui mènent les cyberattaques.

Pour relever efficacement ces défis, les organisations doivent disposer d’une stratégie complète qui englobe la détection précoce des risques, la hiérarchisation des menaces et la protection des données en mouvement et au repos.