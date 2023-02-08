La responsabilité est un comportement acquis. Au fil du temps, nous faisons le lien entre les choses et comprenons la nécessité de répondre aux attentes de la société, de nous conformer aux règles et aux lois, et de respecter les droits d’autrui. Nous voyons le lien entre la responsabilité, l’obligation de rendre des comptes et les récompenses qui en découlent. Lorsque nous agissons de manière responsable, les récompenses sont positives ; lorsque nous ne le faisons pas, nous pouvons être confrontés à des conséquences négatives, notamment des amendes, la perte de confiance ou de statut, voire l’emprisonnement. Le respect des normes en matière d’intelligence artificielle (IA) responsable suit des principes similaires.
Gartner (lien externe à ibm.com) prévoit que le marché des logiciels d’intelligence artificielle (IA) atteindra près de 134,8 milliards de dollars d’ici 2025.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
À mesure que l’IA et le développement et la mise à l’échelle de modèles deviennent de plus en plus essentiels pour votre entreprise, la mise en place de l’IA responsable doit être considérée comme un sujet hautement pertinent. Il est de plus en plus nécessaire de prendre de manière proactive des décisions équitables, responsables et éthiques, et de se conformer aux lois et réglementations en vigueur.
Aucune entreprise ne souhaite faire la une des journaux pour de mauvaises raisons, et récemment, la presse a largement relayé des affaires liées à une IA injuste, inexplicable ou biaisée. Les entreprises doivent protéger la vie privée des individus et renforcer la confiance. Des actions incorrectes ou biaisées basées sur des données ou des hypothèses erronées peuvent entraîner des poursuites judiciaires et la méfiance des clients, des parties prenantes, des actionnaires et des employés. En fin de compte, cela peut nuire à la réputation de l’entreprise et entraîner une perte de ventes et de revenus.
L’importance de prendre des décisions éthiques, sans favoriser un groupe par rapport à un autre, nécessite de garantir l’équité et de détecter les biais lors de l’acquisition, de la création, du déploiement et du suivi des modèles. La prise de décisions équitables exige également la capacité de s’adapter aux changements de comportements et de profils, ce qui peut impliquer de reformer ou de reconstruire les modèles tout au long du cycle de vie de l’IA.
Les réglementations en matière d’IA se multiplient et évoluent très vite, et le non-respect de ces réglementations peut entraîner des audits coûteux, des amendes et une mauvaise presse. Les entreprises mondiales ayant des succursales dans plusieurs pays ont du mal à respecter les règles et réglementations locales et nationales particulières. Les entreprises opérant sur des marchés hautement réglementés, tels que la santé, les services publics et les services financiers, doivent en outre relever des défis supplémentaires pour se conformer aux réglementations spécifiques à leur secteur.
« Les coûts potentiels de la non-conformité sont stupéfiants et vont bien au-delà de simples amendes. Pour commencer, les entreprises perdent en moyenne 5,87 millions de dollars de revenus en raison d’un seul cas de non-conformité. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg : l’impact financier va bien au-delà de vos résultats financiers. » Le coût réel de la non-conformité (lien externe à ibm.com)
Gartner définit la gouvernance de l’IA (lien externe à ibm.com) comme « le processus consistant à définir des politiques, à attribuer des droits de décision et à garantir la responsabilité organisationnelle en matière de risques et de décisions d’investissement pour l’application et l’utilisation des techniques d’intelligence artificielle ».
Malgré les bonnes intentions et l’évolution des technologies, il peut être difficile de mettre en place l’IA responsable. Ce concept nécessite une gouvernance de l’IA et, pour de nombreuses entreprises, cela implique beaucoup de travail manuel, amplifié par les changements dans les versions des données et des modèles et l’utilisation de multiples outils, applications et plateformes. Les outils et processus manuels peuvent entraîner des erreurs humaines coûteuses et aboutir à des modèles qui manquent de transparence, de catalogage et de surveillance appropriés. Ces « boîtes noires » peuvent produire des résultats analytiques inexplicables, même pour les data scientists et autres parties prenantes clés.
Des résultats explicables sont essentiels lorsque la direction, les parties prenantes et les actionnaires posent des questions sur les performances des modèles. Les clients méritent et exigent des entreprises qu’elles expliquent les raisons de leurs décisions analytiques, notamment en matière de crédit, de prêts immobiliers et de refus d’admission dans les établissements scolaires, ainsi que les détails des diagnostics de santé ou des traitements médicaux. Des faits documentés et explicables sur les modèles sont également nécessaires pour défendre les décisions analytiques auprès des auditeurs ou des organismes de réglementation.
L’approche automatisée d’IBM en matière de gouvernance vous aide à diriger, gérer et surveiller les activités d’IA de votre entreprise. Grâce à l’automatisation logicielle, cette solution vous aide à renforcer votre capacité à répondre aux exigences réglementaires ainsi qu’aux préoccupations éthiques (sans les coûts excessifs liés au changement de votre plateforme de données actuelle).
Couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’IA, la solution watsonx.governance surveille et gère la création, le déploiement et la surveillance des modèles, et centralise les faits afin de garantir la transparence et l’explicabilité de l’IA. Les composants de la solution comprennent :
Vous souhaitez discuter de la manière dont IBM watsonx.governance peut aider votre entreprise ? Prenez rendez-vous dès aujourd’hui.
Découvrez les principaux avantages de la gouvernance automatisée de l’IA pour les modèles d’IA générative d'aujourd'hui et les modèles de machine learning traditionnels.
Apprenez-en plus sur les nouveaux défis de l’IA générative, la nécessité de gouverner les modèles d’IA et de ML et les étapes à suivre pour créer un cadre des exigences fiable, transparent et explicable.
Mesurez toute l’importance de la mise en place d’un processus d’évaluation défendable et de la catégorisation systématique de chaque cas d’utilisation dans le niveau de risque approprié.
Découvrez comment favoriser des pratiques éthiques et conformes grâce à un portefeuille de produits d’IA dédiés aux modèles d’IA générative.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Gouvernez les modèles d’IA générative où que vous soyez et déployez-les dans le cloud ou sur site avec IBM watsonx.governance.
Découvrez comment la gouvernance de l’IA peut contribuer à renforcer la confiance de vos employés dans l’IA, à accélérer l’adoption et l’innovation, et à améliorer la confiance des clients.
Préparez-vous à la loi européenne sur l’IA et adoptez une approche responsable de la gouvernance de l’IA avec IBM Consulting.
Dirigez, gérez et surveillez votre IA à l’aide d’un portefeuille unique pour favoriser une IA responsable, transparente et explicable.