À mesure que l’IA et le développement et la mise à l’échelle de modèles deviennent de plus en plus essentiels pour votre entreprise, la mise en place de l’IA responsable doit être considérée comme un sujet hautement pertinent. Il est de plus en plus nécessaire de prendre de manière proactive des décisions équitables, responsables et éthiques, et de se conformer aux lois et réglementations en vigueur.

Gérez les risques et la réputation

Aucune entreprise ne souhaite faire la une des journaux pour de mauvaises raisons, et récemment, la presse a largement relayé des affaires liées à une IA injuste, inexplicable ou biaisée. Les entreprises doivent protéger la vie privée des individus et renforcer la confiance. Des actions incorrectes ou biaisées basées sur des données ou des hypothèses erronées peuvent entraîner des poursuites judiciaires et la méfiance des clients, des parties prenantes, des actionnaires et des employés. En fin de compte, cela peut nuire à la réputation de l’entreprise et entraîner une perte de ventes et de revenus.

Respecter les principes éthiques

L’importance de prendre des décisions éthiques, sans favoriser un groupe par rapport à un autre, nécessite de garantir l’équité et de détecter les biais lors de l’acquisition, de la création, du déploiement et du suivi des modèles. La prise de décisions équitables exige également la capacité de s’adapter aux changements de comportements et de profils, ce qui peut impliquer de reformer ou de reconstruire les modèles tout au long du cycle de vie de l’IA.

Se protéger et s’adapter aux réglementations gouvernementales

Les réglementations en matière d’IA se multiplient et évoluent très vite, et le non-respect de ces réglementations peut entraîner des audits coûteux, des amendes et une mauvaise presse. Les entreprises mondiales ayant des succursales dans plusieurs pays ont du mal à respecter les règles et réglementations locales et nationales particulières. Les entreprises opérant sur des marchés hautement réglementés, tels que la santé, les services publics et les services financiers, doivent en outre relever des défis supplémentaires pour se conformer aux réglementations spécifiques à leur secteur.

« Les coûts potentiels de la non-conformité sont stupéfiants et vont bien au-delà de simples amendes. Pour commencer, les entreprises perdent en moyenne 5,87 millions de dollars de revenus en raison d’un seul cas de non-conformité. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg : l’impact financier va bien au-delà de vos résultats financiers. » Le coût réel de la non-conformité (lien externe à ibm.com)