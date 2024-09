Qu’est-ce que l’incorporation ?

Les incorporations sont des représentations polyvalentes qui peuvent être appliquées à un large éventail de types de données. Voici quelques-uns des objets les plus courants pouvant être incorporés :

Mots

L’incorporation de mots, plus connue sous l’appellation « plongement lexical », saisit les relations sémantiques et la signification contextuelle des mots en fonction de leurs schémas d’utilisation dans un corpus de langue donné. Chaque mot est représenté comme un vecteur de nombres réels dense et de taille fixe. C’est le contraire d’un vecteur creux, comme l’encodage one hot, qui comporte de nombreuses entrées nulles.

L’utilisation du plongement lexical a considérablement amélioré les performances des modèles de traitement automatique du langage naturel (NLP) en fournissant une représentation plus significative et plus efficace des mots. Les incorporations de ce type permettent aux machines de comprendre et de traiter le langage de manière à saisir les nuances sémantiques et les relations contextuelles, ce qui les rend utiles pour un large éventail de champs d’application, notamment l’analyse des sentiments, la traduction automatique et la récupération d’informations.

Parmi les modèles de plongement lexical les plus populaires, on trouve Word2Vec, GloVe (Global Vectors for Word Representation), FastText et les incorporations dérivées de modèles basés sur des transformers, tels que BERT (Bidirectionnel Encoder Representations from Transformers) et GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Texte

L’incorporation de texte va plus loin que le plongement lexical pour représenter des phrases, des paragraphes ou des documents entiers dans un espace vectoriel continu. L’incorporation de texte joue un rôle crucial dans divers champs d’application du NLP, telles que l’analyse des sentiments, la classification de texte, la traduction automatique, la réponse aux questions et la récupération d’informations.

Des modèles tels que Doc2Vec, USE (Universal Sentence Encoder), BERT et ELMO (Embeddings from Language Models) ont été entraînés à partir d’énormes quantités de corpus d’incorporations pré-entraînés, tels que Wikipédia et Google News.

Images

L’incorporation d’images est conçue pour saisir des caractéristiques visuelles et des informations sémantiques sur le contenu des images. L’incorporation d’images est particulièrement utile pour diverses tâches de vision par ordinateur : elle permet de modéliser les similitudes entre images, la classification des images, la détection d’objets et d’autres tâches de reconnaissance visuelle.

Les modèles tels que VGG (Visual Geometry Group), ResNet (Residual Networks), Inception (GoogLeNet) et EfficientNet comptent parmi les réseaux neuronaux convolutifs (CNN) les plus populaires pour l’incorporation d’images. Ces modèles ont été pré-entraînés sur des jeux de données d’image à grande échelle et peuvent être utilisés comme de puissants extracteurs de fonctionnalités.

Audio

Semblables aux incorporations d’images et de texte, les incorporations audio sont souvent générées à l’aide d’architectures d’apprentissage profond, notamment les réseaux neuronaux récurrents (RNN), les réseaux neuronaux convolutifs (CNN) ou les modèles hybrides qui combinent les deux. Ces incorporations saisissent les caractéristiques pertinentes des données audio, ce qui permet une analyse, un traitement et des indicateurs de similarité efficaces. Les incorporations audio sont particulièrement utiles dans les champs d’application tels que la reconnaissance vocale, la classification audio et l’analyse musicale, entre autres.

Graphiques

L’incorporation de graphiques est essentielle pour diverses tâches, notamment la classification des nœuds, la prédiction des liens et la détection des communautés dans des réseaux complexes. Ces incorporations sont utiles dans l’analyse des réseaux sociaux, les systèmes de recommandation, l’analyse des réseaux biologiques, la détection des fraudes et divers autres domaines où les données peuvent être représentées sous forme de graphiques.