Qu’est-ce que la recherche vectorielle ?

Les méthodes de recherche traditionnelles peuvent présenter des difficultés d'évolutivité pour les grands jeux de données ou les données de grande dimension en raison des contraintes de calcul et de mémoire. En revanche, les plongements vectoriels sont plus faciles à dimensionner à des ensembles de données plus volumineux et à des modèles plus complexes. Contrairement aux représentations éparses de données où la plupart des valeurs sont des zéros dans toutes les dimensions, les plongements sont des représentations vectorielles denses ayant des valeurs non nulles dans la plupart des dimensions. Cela permet aux plongements vectoriels de stocker plus d’informations dans un espace plus petit et de plus petite dimension, ce qui nécessite moins de mémoire.1 Par conséquent, les algorithmes et modèles de machine learning peuvent utiliser les intégrations plus efficacement avec moins de ressources de calcul.