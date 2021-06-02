Mettre en place une taxonomie d’entreprise en quatre étapes

Incluez les classifications dans les conditions des règles de protection des données. Par exemple, vous pouvez créer une règle visant à refuser l’accès à certains utilisateurs si l’actif est classé comme confidentiel ou données personnelles.

2. Se concentrer sur la signification des définitions

Utilisez le langage de votre secteur sous la forme de modèles logiques ou de business intelligence pour renforcer les termes et les normes déjà en place.

La définition des termes facilite la compréhension dans l’ensemble de l’entreprise, ce qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce dont ils ont besoin et de comprendre le contexte des tableaux et des colonnes. Par exemple, les entreprises peuvent également utiliser des termes pour simplifier la rédaction des règles de politique de données, en utilisant un seul terme au lieu de plusieurs noms de colonnes.

Les entreprises peuvent également utiliser des termes pour relier des colonnes, des actifs, des politiques et des règles avec le même type de données. Par exemple, les données de référence permettent aux clients de définir un ensemble standard de valeurs valides pour une recherche générale ou de définir des classes de données. Les entreprises peuvent également gérer les hiérarchies et les relations dans les données de référence, puis relier un jeu de données de référence à une ontologie métier.

3. Établir les avantages et susciter l’intérêt

Communiquez avec votre entreprise pour l’aider à comprendre les avantages d’avoir une source unique où toutes les informations sont stockées.

IBM Watson Knowledge Catalog comprend un catalogue de connaissances central qui sert de source d’information unique pour les ingénieurs de données, les intendants des données, les data scientists et les analystes, leur permettant d’accéder librement aux données de l’entreprise, auxquelles ils peuvent se fier et qu’ils peuvent utiliser en toute confiance. Les entreprises peuvent favoriser la découverte en libre-service et automatiser la prise de décision afin de faire évoluer l’activité en fournissant et en permettant l’accès à une vue de toutes les informations aux personnes qui en ont besoin.

La recherche globale dans IBM Watson Knowledge Catalog permet aux parties prenantes d’effectuer des recherches dans de nombreux catalogues, projets, actifs et autres artefacts de gouvernance créés au sein de l’entreprise auxquels elles sont autorisées à accéder. Les capacités de collaboration permettent aux unités commerciales, aux utilisateurs et aux propriétaires de données de laisser des commentaires, d’attribuer une note à un actif ou d’assigner une tâche à d’autres utilisateurs.

De plus, les capacités de profilage des données génèrent des métadonnées et des statistiques sur leur contenu et calculent des scores de qualité pour les actifs et les colonnes de données, permettant ainsi aux parties prenantes d’identifier et de comprendre les mesures à prendre en vue d’améliorer la qualité des données.

4. Définir des étapes clés et s’engager à les respecter

Définissez des étapes clés officielles que votre entreprise s’engagera à respecter pour la mise en œuvre des catégories, des conditions et de l’attribution correcte des rôles des utilisateurs, ainsi que du processus de catalogage des données.

Chaque entreprise a des besoins uniques où les parties prenantes internes et externes au service informatique doivent apporter une valeur ajoutée pour favoriser la réussite. Voici ce à quoi peuvent ressembler les flux de processus d’une entreprise :