Lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté, le trafic aérien a été interrompu. Pour Delta Air Lines, l’une des plus anciennes compagnies aériennes au monde en activité, deux choses sont devenues claires. Premièrement, la compagnie aérienne devait s’adapter aux réalités économiques de l’époque. Deuxièmement, une fois la pandémie terminée, elle devait rapidement lancer de nouvelles expériences client de qualité supérieure.

Ces deux perspectives avaient besoin du soutien de plus de 90 000 employés de première ligne. Et tous avaient besoin d’outils et d’informations différents pour faire un effort supplémentaire pour les clients de Delta. Pour y parvenir, une transformation était nécessaire pour fournir des solutions technologiques plus rapidement et de manière plus sûre, plus fiable et plus évolutive.