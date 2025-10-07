Qu’est-ce que la gestion de réseau ?

Illustration par un collage de pictogrammes représentant une roue dentée, un bras robotisé, un téléphone mobile
Qu’est-ce que la gestion de réseau ?

Pour gérer le réseau, les administrateurs réseau allient compétences, processus et outils pour garantir que les ressources du réseau (matériel, stockage, mémoire, bande passante, données et puissance de traitement) sont accessibles aux utilisateurs et aux services, de la manière la plus efficace et sécurisée qui soit.

La gestion de réseau consiste à provisionner, à surveiller, à sécuriser, à exploiter et à gérer les canaux de transfert de données de l’entreprise. Par exemple, les équipes informatiques peuvent hiérarchiser l’accès des applications à la puissance de traitement et à la mémoire disponible sur le réseau, selon qu’elles sont ou non essentielles à l’entreprise.

L’entreprise peut confier tout ou partie de la gestion de son réseau à un fournisseur de services gérés (MSP) pour alléger la charge de travail de ses équipes informatiques ou pour pallier le déficit de capacités réseau ou de compétences. Les MSP peuvent gérer l’accès réseau et les services de transport tels que des lignes de réseau local (LAN) et de réseau étendu (WAN), mais aussi les connexions plus complexes comme celles d’un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN).
Qu’est-ce qu’un système de gestion de réseau ?

Le terme de « gestion de réseau » est parfois employé pour désigner le système informatique que les administrateurs et les centres d’opérations du réseau (NOC) utilisent pour assurer différentes tâches telles que le provisionnement et la gestion des configurations, des pannes, de la performance ou encore de la sécurité du réseau.

La gestion de réseau désigne l’ensemble des tâches qui permettent aux administrateurs d’entretenir et de sécuriser le réseau, tandis que le système de gestion de réseau, également appelé « logiciel de gestion de réseau », est l’outil employé pour accomplir ces tâches. Plus précisément, le système de gestion de réseau collecte des données auprès des périphériques réseau en temps réel et permet aux administrateurs de centraliser la gestion des politiques de sécurité, l’allocation des ressources, etc. Par exemple, l’administrateur réseau peut définir une politique pour les applications essentielles afin d’assurer le basculement automatique vers un emplacement de sauvegarde, si une interruption du réseau risquait de compromettre l’accès au service principal.

Les systèmes de gestion de réseau sont conçus pour :

  • Identifier proactivement les problèmes de réseau : L’IA/le ML sont souvent employés pour détecter les modèles de comportement au sein du réseau et accélérer le repérage des problèmes, ainsi que la réponse à ces derniers.
  • Surveiller l’allocation des ressources et la sécurité du réseau.
  • Accélérer la résolution des problèmes grâce à un point de contrôle unique permettant de surveiller le trafic réseau et de gérer la performance.
  • Automatiser le réseau pour accomplir, sans intervention humaine, des tâches répétitives comme la gestion des configurations et la mise à niveau.
Quelles sont les tâches de gestion de réseau ?

Voici quelques exemples de tâches de gestion de réseau :

  • Appliquer les mises à jour logicielles à tous les périphériques du réseau : Selon les capacités et le système de gestion de réseau de l’entreprise, les mises à jour peuvent être appliquées aux périphériques essentiels au bon fonctionnement du réseau, comme les routeurs, ainsi qu’aux appareils des utilisateurs finaux tels que les imprimantes et les téléphones.
  • Assurer la maintenance du réseau : La maintenance du réseau consiste à résoudre promptement les problèmes et à mettre à niveau le matériel, ainsi que les logiciels indispensables au bon fonctionnement du réseau.
  • Surveiller la performance du réseau : Il s’agit de garantir une performance optimale et continue des ressources du réseau.
  • Identifier les menaces pesant sur la sécurité du réseau et corriger les vulnérabilités : Les administrateurs surveillent le réseau pour détecter les menaces ou les indices de violation, et utilisent des outils d’IA pour être alertés en cas d’attaque ou de risques pour la sécurité, afin de les prévenir ou de réduire leur impact. Parmi les menaces pesant sur la sécurité des réseaux, citons les attaques par ransomware et celles par déni de service distribué (DDoS). Quant aux vulnérabilités, il peut s’agir d’équipements qui n’ont pas été installés correctement, de mots de passe non sécurisés ou encore de défauts de conception du système d’exploitation.
  • Renforcer la sécurité du réseau : Parmi les tâches qui garantissent une meilleure protection, citons la création de pare-feu pour bloquer toute activité suspecte au sein du réseau, ainsi que la mise en place de l’authentification à étapes.
  • Gérer les adresses IP : Les administrateurs réseau dressent l’inventaire des adresses IP disponibles et indisponibles, nécessaires pour identifier les périphériques du réseau. Une adresse IP est attribuée à chaque périphérique provisionné jusqu’à ce qu’il soit supprimé du réseau. L’attribution peut se faire dynamiquement à l’aide d’un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), souvent présent dans le réseau des grandes entreprises.
  • Assurer le provisionnement du réseau : Les administrateurs allouent dans l’infrastructure du réseau des ressources informatiques comme la bande passante et les canaux de transport (câble, haut débit, 5G, LTE, satellite, etc.), afin de garantir le niveau d’accès souhaité pour chaque utilisateur, appareil de l’utilisateur final, appareil IdO, application et donnée.
  • Définir les contrôles d’accès au réseau : Il s’agit de réglementer l’accès des appareils en périphérie et des applications cloud aux données du réseau. Par exemple, on peut mettre en place un contrôle d’accès pour empêcher le transfert de données sensibles vers un environnement cloud public.
Qu’est-ce qu’un protocole de gestion de réseau ?

Le protocole de gestion de réseau définit les processus, les procédures et les politiques de gestion, de surveillance et de maintenance du réseau. C’est ce qui permet aux administrateurs d’exploiter un système de gestion de réseau pour recueillir auprès d’un périphérique des informations concernant la disponibilité, la latence du réseau, la perte de paquets/données et les erreurs.

Les systèmes de gestion de réseau permettent également de collecter automatiquement des informations sur les appareils, grâce à un protocole mis en place pour les tâches automatisées comme la mise à jour des logiciels et la surveillance de la performance. Exemples de protocoles de gestion de réseau :

  • Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) : Un protocole de gestion standard ouvert, qui interroge chaque élément du réseau et qui envoie des réponses au système à des fins d’analyse.
  • Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) : Couche réseau TCP/IP qui fournit des services de dépannage, de contrôle et de transmission des messages d’erreur.
  • Télémétrie en continu : Un protocole qui collecte des indicateurs de performance clés auprès des périphériques du réseau et les transmet au système en temps réel.
La gestion de réseau : quels avantages ?

La gestion de réseau présente divers avantages comme suit :

  • Visibilité du réseau : Les équipes d’exploitation et d’ingénierie s’appuient sur les systèmes de gestion de réseau pour centraliser la surveillance et s’offrir une meilleure visibilité sur la performance de leurs réseaux et de leurs environnements cloud hybrides.
  • Détection et prévention des temps d’arrêt non planifiés : Les administrateurs réseau peuvent exploiter des outils de surveillance alimentés par l’IA pour détecter les pannes et prévenir toute interruption, ou définir des politiques de basculement afin de réacheminer le trafic et les ressources.
  • Optimisation de la performance : En améliorant la visibilité et l’accès aux données de performance, les systèmes de gestion de réseau éclairent la prise de décision, permettant aux équipes d’exploitation et d’ingénierie d’améliorer l’efficacité, la rentabilité, la disponibilité et la sécurité du réseau. De plus, optimiser la performance du réseau permet de réduire la latence et le temps de réponse, tout en augmentant la disponibilité, et favorise ainsi l’amélioration de l’expérience utilisateur.

 
