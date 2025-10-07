Qu’est-ce que la gestion de réseau ?

Le terme de « gestion de réseau » est parfois employé pour désigner le système informatique que les administrateurs et les centres d’opérations du réseau (NOC) utilisent pour assurer différentes tâches telles que le provisionnement et la gestion des configurations, des pannes, de la performance ou encore de la sécurité du réseau.

La gestion de réseau désigne l’ensemble des tâches qui permettent aux administrateurs d’entretenir et de sécuriser le réseau, tandis que le système de gestion de réseau, également appelé « logiciel de gestion de réseau », est l’outil employé pour accomplir ces tâches. Plus précisément, le système de gestion de réseau collecte des données auprès des périphériques réseau en temps réel et permet aux administrateurs de centraliser la gestion des politiques de sécurité, l’allocation des ressources, etc. Par exemple, l’administrateur réseau peut définir une politique pour les applications essentielles afin d’assurer le basculement automatique vers un emplacement de sauvegarde, si une interruption du réseau risquait de compromettre l’accès au service principal.

Les systèmes de gestion de réseau sont conçus pour :