Qu’est-ce que la gestion de réseau ?

Pour gérer le réseau, les administrateurs réseau allient compétences, processus et outils pour garantir que les ressources du réseau (matériel, stockage, mémoire, bande passante, données et puissance de traitement) sont accessibles aux utilisateurs et aux services, de la manière la plus efficace et sécurisée qui soit.
La gestion de réseau consiste à provisionner, à surveiller, à sécuriser, à exploiter et à gérer les canaux de transfert de données de l’entreprise. Par exemple, les équipes informatiques peuvent hiérarchiser l’accès des applications à la puissance de traitement et à la mémoire disponible sur le réseau, selon qu’elles sont ou non essentielles à l’entreprise.
L’entreprise peut confier tout ou partie de la gestion de son réseau à un fournisseur de services gérés (MSP) pour alléger la charge de travail de ses équipes informatiques ou pour pallier le déficit de capacités réseau ou de compétences. Les MSP peuvent gérer l’accès réseau et les services de transport tels que des lignes de réseau local (LAN) et de réseau étendu (WAN), mais aussi les connexions plus complexes comme celles d’un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN).
Le terme de « gestion de réseau » est parfois employé pour désigner le système informatique que les administrateurs et les centres d’opérations du réseau (NOC) utilisent pour assurer différentes tâches telles que le provisionnement et la gestion des configurations, des pannes, de la performance ou encore de la sécurité du réseau.
La gestion de réseau désigne l’ensemble des tâches qui permettent aux administrateurs d’entretenir et de sécuriser le réseau, tandis que le système de gestion de réseau, également appelé « logiciel de gestion de réseau », est l’outil employé pour accomplir ces tâches. Plus précisément, le système de gestion de réseau collecte des données auprès des périphériques réseau en temps réel et permet aux administrateurs de centraliser la gestion des politiques de sécurité, l’allocation des ressources, etc. Par exemple, l’administrateur réseau peut définir une politique pour les applications essentielles afin d’assurer le basculement automatique vers un emplacement de sauvegarde, si une interruption du réseau risquait de compromettre l’accès au service principal.
Les systèmes de gestion de réseau sont conçus pour :
Voici quelques exemples de tâches de gestion de réseau :
Le protocole de gestion de réseau définit les processus, les procédures et les politiques de gestion, de surveillance et de maintenance du réseau. C’est ce qui permet aux administrateurs d’exploiter un système de gestion de réseau pour recueillir auprès d’un périphérique des informations concernant la disponibilité, la latence du réseau, la perte de paquets/données et les erreurs.
Les systèmes de gestion de réseau permettent également de collecter automatiquement des informations sur les appareils, grâce à un protocole mis en place pour les tâches automatisées comme la mise à jour des logiciels et la surveillance de la performance. Exemples de protocoles de gestion de réseau :
La gestion de réseau présente divers avantages comme suit :
Optimisez vos opérations informatiques grâce à une solution intelligente, complète et évolutive de surveillance et de gestion de la performance réseau.
IBM Hybrid Cloud Mesh offre une connectivité multicloud hybride simple, sécurisée et prévisible centrée sur les applications.
Éliminez les silos opérationnels, offrez aux CloudOps un contrôle granulaire du réseau et proposez des interfaces faciles à utiliser aux équipes DevOps avec IBM Hybrid Cloud Mesh, une solution de mise en réseau multicloud. Ce produit SaaS permet aux organisations d’établir une connectivité simple et sécurisée centrée sur les applications sur une grande variété de clouds publics et privés, en périphérie et sur site.