La volonté d’améliorer l’agilité informatique incite les entreprises à explorer de nouvelles architectures de centres de données. Elles doivent accélérer la fourniture de services technologiques tout en gardant le contrôle sur leur informatique, en minimisant la complexité et en réduisant les coûts.

En bref, les processus d’acquisition et de déploiement des infrastructures traditionnelles sont trop lents et trop lourds. Les équipes commerciales et les développeurs logiciels ne peuvent pas attendre des semaines, voire des mois, pour que de nouvelles infrastructures physiques soient achetées et mises à disposition. Les équipes ont besoin de ressources en quelques heures, voire en quelques minutes, pour tirer parti de l’évolution des conditions du marché et répondre aux attentes des clients.

Depuis l'introduction de la virtualisation des serveurs il y a plusieurs années, les organisations ont compris la valeur du regroupement des ressources d’infrastructure. En rendant les ressources de calcul indépendantes du matériel physique grâce à la virtualisation, les entreprises peuvent accélérer le provisionnement, optimiser l’utilisation des systèmes et réduire les coûts liés au matériel.

Une architecture de centre de données définie par logiciel peut améliorer considérablement l’agilité informatique. En mutualisant les ressources d’infrastructure, en standardisant les outils de gestion à tous les niveaux de l’infrastructure et en permettant un provisionnement basé sur des règles, un SDDC peut aider les équipes à répondre plus rapidement aux nouvelles demandes de ressources informatiques. Parallèlement, un SDDC permet l’automatisation du provisionnement et de la gestion basée sur des règles, ce qui accélère la mise à disposition des ressources et améliore l’efficacité afin de réduire les coûts et d’ouvrir la voie à la modernisation des applications.