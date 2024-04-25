Les conteneurs constituent un moyen plus léger et plus agile de gérer la virtualisation. Comme ils n’utilisent pas d’hyperviseur, vous bénéficiez d’un provisionnement plus rapide des ressources et d’une disponibilité plus prompte des nouvelles applications.

Au lieu de créer une machine virtuelle complète, la conteneurisation rassemble tout ce qui est nécessaire à l’exécution de l’application ou du microservice (ainsi que les bibliothèques d’exécution dont ils ont besoin pour fonctionner). Le conteneur comprend tout le code, ses dépendances et même le système d’exploitation. Les applications peuvent ainsi être exécutées partout, ou presque : sur un ordinateur de bureau, dans une infrastructure informatique traditionnelle ou dans le cloud.

Les conteneurs utilisent une forme de virtualisation du système d’exploitation. En termes simples, ils tirent parti des fonctionnalités du système d’exploitation hôte pour isoler les processus et contrôler leur accès aux processeurs, à la mémoire et à l’espace de bureau.

Les conteneurs existent depuis des dizaines d’années. Cependant, tout le monde s’accorde à dire que l’ère moderne des conteneurs a débuté en 2013 avec l’introduction de Docker, une plateforme open source permettant de créer, de déployer et de gérer les applications conteneurisées. En savoir plus sur Docker, les conteneurs Docker, Dockerfiles (le fichier de construction de l’image de conteneur) et la manière dont l’écosystème a évolué avec la technologie des conteneurs au cours de la dernière décennie.