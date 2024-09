L’architecture de traitement distribué de SevOne NPM permet également à BT Business de fournir non seulement une détection et une alerte des problèmes beaucoup plus rapides à ses clients, mais aussi une manière beaucoup plus intelligente et automatisée de le faire. Plutôt que de s’appuyer sur des seuils définis par l’utilisateur pour déclencher des alertes (l’approche traditionnelle), SevOne NPM utilise des calculs de machine learning pour déterminer les lignes de base sur tous les appareils d’un client et émettre automatiquement des alertes lorsque des écarts significatifs sont détectés. Et ce, à l’échelle : sur des centaines de réseaux clients, BT Business utilise SevOne NPM pour surveiller plus de 5,5 millions d’objets ou paramètres de performance, en temps réel.

Pour Hareesh, le principal avantage de cette approche est qu’elle permet à BT Business de résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les opérations du client. « Si un client rencontre un problème de capacité, une attaque par déni de service ou tout autre problème, notre équipe d’assurance de service peut intervenir de manière proactive pour le corriger, explique Hareesh. Pour nos clients, ces capacités constituent une validation puissante de leur décision d’externaliser à BT Business ».

La décision de BT Business d’opter pour SevOne NPM a également eu des retombées internes importantes. Du côté des OpEx, le fait que SevOne NPM soit capable de superviser tous les types de réseaux, du LAN au WAN en passant par le SDN et le SD-WAN, a permis à BT Business de consolider ses systèmes de surveillance disparate. « Passer de cinq systèmes à un seul signifie que nous n’avons pas à maintenir tous ces points d’intégration et que nous réduisons fortement nos coûts de licence, explique Hareesh. Ces gains d’efficacité combinés nous permettent d’économiser des millions de dollars par an. »