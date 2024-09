Qu’est-ce que la gestion du cloud hybride ?

L’architecture de cloud hybride intègre les ressources et les services d’une combinaison d’infrastructures sur site, de cloud privé et de cloud public. Cet environnement orchestre des workloads automatisées pour partager les données rapidement et en toute sécurité dans le meilleur environnement cloud en fonction des besoins de l’entreprise et des cas d’utilisation.

Les entreprises modernes s’appuient sur un environnement de cloud computing hybride, car il offre une plus grande flexibilité, une plus grande évolutivité et une meilleure optimisation des coûts que les configurations d’infrastructure sur site traditionnelles. Selon l’Indice de transformation cloud : l’état du cloud, plus de 77 % des professionnels du commerce et de l’informatique ont adopté une approche de cloud hybride.

Un environnement de cloud hybride est constitué de trois composants essentiels :