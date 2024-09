Produit présenté

IBM Cloud Pak for Data La nouvelle génération d'IBM Cloud Pak for Data fournit un data fabric pour des résultats plus rapides et fiables en matière d'IA. Connectez les bonnes données, au bon moment et aux bonnes personnes, où qu'elles se trouvent. Appuyez-vous sur une expérience entièrement gérée dans le cloud hybride et capable d'ingérer, d'explorer, de préparer, de gérer, de gouverner et de fournir des pétaoctets de données d'IA exploitables par les entreprises. Explorer IBM Cloud Pak for Data