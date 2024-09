Lors de la création d'une application, l'utilisation d'une pile de logiciels normalisée et cohérente est essentielle. Créer votre système back-end avec un ensemble d'outils conçus pour fonctionner ensemble réduit la phase de développement et rationalise les ressources.

Cependant, les offres en matière de pile sont de plus en plus nombreuses. De LAMP à Ruby on Rails, il existe un certain nombre d'options. Chaque pile possède ses avantages et ses inconvénients et est adaptée à des projets différents. Il n'existe pas de pile universelle pour le développement.

MEAN est une pile Web open source principalement utilisée pour créer des applications hébergées dans le cloud. Les applications de la pile MEAN sont flexibles, évolutives et extensibles, ce qui en fait le candidat idéal pour l'hébergement cloud. Cette pile inclut son propre serveur Web pour un déploiement aisé, et la base de données peut être mise à l'échelle à la demande pour faire face à des pics d'utilisation temporaires. Une application MEAN est optimisée pour tirer parti de toutes les économies de coûts et améliorations de performances du cloud.

JavaScript est depuis toujours un langage populaire pour le développement Web frontal : il est souple, dynamique et simple à utiliser. Mais pendant des années, il n'a été envisagé que pour le développement back-end et de base de données, les développeurs créant des applications via un JavaScript de bout en bout. Comme chaque partie de MEAN utilise le même langage, vous pouvez rationaliser vos équipes de développement. Grâce à MEAN, vous n'avez plus besoin d'embaucher différents spécialistes pour développer chaque partie d'une application. Il vous suffit de faire appel, quand vous en avez besoin, à un seul pool de développeurs JavaScript, où et quand cela est nécessaire. La normalisation JavaScript offre également l'opportunité de réutiliser du code dans toute l'application, ce qui limite toute réinvention inutile.