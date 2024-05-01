Qu’est-ce que l’analyse prescriptive ?

L’analyse prescriptive est une sous-discipline de l’analyse de données, une pratique faisant partie des disciplines de l’analytique métier et de la Business Intelligence, que l’on peut définir largement comme la conversion de données en informations exploitables.

Il existe quatre principaux types d’analyses des données, dont l’analyse prescriptive est la plus avancée :

Analyse descriptive : « Que s’est-il passé ? »

Analyse diagnostique : « Pourquoi est-ce arrivé ? »

Analyse prédictive : « Que pourrait-il se passer par la suite ? »

Analyse prescriptive : « Que faire par la suite ? »

Bien que ces quatre types d’analyse soient utiles pour faire raconter une histoire aux données, l’analyse prescriptive se distingue dans la mesure où elle se concentre non seulement sur la prévision des résultats futurs, mais également sur la recommandation d’actions ou de décisions qui permettraient d’atteindre les résultats souhaités ou d’éviter des résultats indésirables. Il ne s’agit pas simplement de se demander ce qu’il pourrait se passer dans le futur, mais ce qu’il faudrait faire pour s’y préparer.

Les entreprises utilisent l’analyse prescriptive pour des tâches aussi diverses que la segmentation des clients, la prédiction de l’attrition, la détection des fraudes, l’évaluation des risques, le forecasting de la demande, la maintenance prescriptive et les recommandations personnalisées. Bien que cette façon de procéder précède l’avènement du big data, la prépondérance des données historiques au sein des organisations a accéléré cette pratique.

Aujourd’hui, les outils d’analyse prescriptive s’appuient sur de nombreuses techniques statistiques issues de la modélisation prédictive, mais ils tirent également parti de l’intelligence artificielle et des algorithmes et modèles de machine learning . Les logiciels d’analyse utilisent des modèles de machine learning entraînés sur de grands volumes de données, permettant aux analystes d’identifier plus précisément les risques et les opportunités, guidant et améliorant la prise de décision des dirigeants d’entreprise.