API Environmental Intelligence

Geospatial Analytics fournit un stockage de données géospatiales et un moteur d’analyse pour mener rapidement des requêtes complexes afin de révéler les relations clés entre les couches de données. Accédez à des centaines de couches de données de systèmes d’information géographiques provenant de sources de données environnementales et écologiques très variées relatives à la qualité de l’air, aux feux de forêt, aux conditions océaniques, aux tendances économiques et plus encore.